"Estamos preparados." Corrida aos testes não preocupa setor, mas entrar no estádio no Benfica-Sporting não vai ser pera doce

E os distribuidores? Garantem que não vão falhar testes

Na Adifa, a Associação de Distribuidores Farmacêuticos, fonte oficial garante que está tudo sob controlo. As suas associadas, responsáveis por fazer o abastecimento das farmácias comunitárias, estão atentas ao aumento da necessidade de testes para garantir que são repostos a tempo e horas todos os stocks que entrem em rutura.

“Faz parte do normal funcionamento entre a Adifa e as farmácias”, diz fonte oficial. “Nós queremos que o produto esteja nas farmácias, se tivermos stocks enormes em armazém é sinal de que a logística e o aprovisionamento não estão a correr da melhor forma.”

Os números mais recentes que tem são de setembro, altura em que tinham entregado 2,5 milhões de autotestes às farmácias, a que se somam 500 mil testes profissionais. Nos distribuidores haveria cerca de 400 mil testes.

“Ao longo desta semana tem havido maior pressão de procura e para aprovisionar. É um processo muito dinâmico, mas que tem corrido normalmente, havendo disponibilidade, por parte dos grandes produtores, de pôr em Portugal os testes que forem necessários”, conclui, dizendo não ter motivos para acreditar que algo corra mal.

Concertos e futebol. Vai correr tudo bem à entrada?

Na cultura, a resposta afirmativa tem mais ênfase. No futebol, prevêem-se mais entraves à entrada.

Fonte oficial do Departamento de Comunicação do Campo Pequeno — que recebe os concertos de Mallu Magalhães e Marisa — não prevê problemas. “Ambos têm uma lotação de cerca de 5 mil lugares, sentados e marcados, e, por isso, não serão necessários testes”, recorda. Assim, a logística é aquela a que se habituaram: receber o bilhete, ver o certificado digital do espectador e seguir em frente.

Para os mais esquecidos, até vendem um teste Covid e têm uma equipa médica de prevenção que trata de tudo. O ideal, claro, é que os testes venham já feitos. “Quando as pessoas compram bilhetes online, também já é habitual receberem um SMS a relembrar as regras de entrada.” Para o Campo Pequeno, o grande teste vai ser dia 13, no concerto de James, esse sem lugares marcados e com uma lotação de 8 mil pessoas.

“Aqui, todos terão de mostrar o teste, mas ele é visível na mesma aplicação do certificado digital, penso que não criará problemas. É trocar uma vistoria por outra”, diz a mesma fonte.

Já no Benfica-Sporting, fonte do clube da Luz diz que garantir que todos os adeptos entram com certificado digital nunca é uma tarefa tranquila, mas faz-se. “Vai criar mais constrangimentos e vai ser preciso esperar mais tempo para entrar”, diz a mesma fonte. Na sua opinião, o ideal é que as pessoas se dirijam mais cedo para o estádio, para evitar atrasos maiores na entrada.

“É claro que vamos estar mais sobrecarregados, mas não adianta de nada ter 20 pessoas a fazer controle numa porta onde só entra um adepto de cada vez. Vão demorar mais tempo a entrar, é certo, e vai ser preciso mais paciência”, conclui.