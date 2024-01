Há quase 20 anos, em 2005, a Controlinveste de Joaquim Oliveira, o empresário que detém a Sport TV, bateu as propostas de outros grupos, incluindo a espanhola Prisa (que viria a comprar a TVI), com uma oferta que valorizou a Lusomundo em 300 milhões de euros. A negociação realizou-se num período de vazio político — Jorge Sampaio tinha demitido o Governo de Santana Lopes — e foi fechada antes da tomada de posse do primeiro Governo de José Sócrates.

Este grupo chama-se hoje Global Media Group e nos últimos anos mudou várias vezes de acionistas. Do último só se conhece o procurador em Portugal (e presidente executivo José Paulo Fafe) e um nome francês — Clément Ducasse — que é o gestor do World Opportunity Fund com sede nas Bahamas.

A dona dos jornais Jornal de Notícias, Diário de Notícias, Jogo, do site Dinheiro Vivo e da rádio TSF enfrenta uma situação impensável quando a operação de 2005 foi feita, com salários em atraso desde dezembro, uma ameaça de despedimento de mais um terço dos seus 560 colaboradores e uma incerteza sobre o futuro. Para o presidente executivo, não há alternativa senão a reestruturação. Chamado ao parlamento, José Paulo Fafe justificou: “Não há dinheiro” e atirou culpas para anteriores acionistas, ex e atuais administradores e políticos.

