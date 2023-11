IRS, IVA, IUC. Várias alterações nos impostos no próximo ano. Como fica, afinal, o Orçamento para 2024?

▲António Costa e Fernando Medina viram o Orçamento do Estado para 2024 aprovado

O Orçamento do Estado para 2024 foi aprovado, já se sabendo que o Governo vai cair e que o país vai para eleições. Os partidos no Parlamento fizeram algumas alterações à proposta do Governo.