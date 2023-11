Dia 29 de novembro de 2023. Esta quarta-feira vai ser a votação final global do Orçamento do Estado para 2024, sabendo-se que deverá ser revisto caso as eleições de março do próximo ano traga novo(s) partido(s) governativo ao país. E é só o que o Presidente aguarda para dissolver a Assembleia da República. É um Orçamento que viu no Parlamento, em sede de especialidade, ser alterada a medida mais polémica que traria aos carros anteriores a 2007 um agravamento severo no imposto único de circulação. Já com eleições à vista, o PS travou a intenção do “seu” Governo.

E foi uma das principais alterações em especialidade. Aconteceu no terceiro dia de votações na especialidade em sede de Comissão de Orçamento e Finanças.

