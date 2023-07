Jéssica morreu há praticamente um ano. Na acusação do Ministério Público (MP), foram necessárias nove páginas e 104 pontos para descrever as lesões que os médicos que fizeram a autópsia encontraram nesta criança de três anos. E durante pouco mais de um mês, desde 5 de junho até esta quinta-feira, 13 de julho, Inês Sanches, mãe de Jéssica, e a família Montes — Esmeralda Montes, Ana Pinto, Justo Montes e Eduardo Montes –, sentaram-se oito vezes nos bancos da sala do tribunal de Setúbal. Foram ouvidas testemunhas, peritos do Instituto de Medicina Legal, a inspetora da Polícia Judiciária que coordenou a investigação e, claro, os arguidos que quiseram falar. Quatro deles, incluindo Inês Sanches, estão acusados de homicídio qualificado e só Esmeralda quis permanecer em silêncio, sem nunca prestar declarações.

Perante uma sala que esta quinta-feira ficou com poucos lugares vazios, que encheu pela curiosidade para saber que pena pediria o Ministério Público para a família que terá torturado e agredido Jéssica e para a sua mãe, a procuradora Cláudia Guerreiro anunciou que, depois de toda a produção de prova feita em tribunal, deixaria cair os crimes de violação, rapto, coação e tráfico de droga para Esmeralda, Justo, Ana Pinto e Eduardo. Isto significa que o MP deixou cair todos os crimes de Eduardo Montes, o único em liberdade e o primeiro a entrar naquela sala em todas as sessões de julgamento.

