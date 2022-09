Enviados especiais do Observador ao Reino Unido, Cátia Bruno, João Porfírio e Luís Soares.

Nathan Jones passou os últimos dias “dormente”. Na quinta-feira passada ia no comboio, a fazer o trajeto habitual entre a escola onde dá aulas, no centro de Londres, e a sua casa, em Greenwich, e não conseguia evitar não saber mais notícias sobre o estado de saúde da Rainha Isabel II. Não é surpreendente se tivermos em conta que Nathan, de 32 anos, é um professor de História que se assume como obcecado pela Família Real.

Foi então que pegou no telemóvel — cuja imagem de fundo é do primeiro-ministro Winston Churchill — e pôs a emissão da BBC a dar em direto. Ao seu lado seguia uma mulher, enfermeira, que lhe perguntou se podia assistir com ele. À sua frente seguia sentado um homem mais velho, que lhe fez o mesmo pedido. De repente, estavam os três colados ao ecrã do seu telemóvel, a assistir à emissão conduzida pelo pivô Huw Edwards, que já usava uma gravata preta. Pouco depois, o jornalista da BBC confirmava oficialmente a notícia da morte da Rainha. “De repente, aconteceu. A senhora dá-me um abraço e o senhor aperta-me a mão. No meio do comboio. Isto é Londres, isto não acontece aqui!”

Nathan recorda aquele momento ao Observador três dias depois, enquanto contempla o copo de vinho tinto que tem à frente e a edição do Sunday Times, com um retrato azulado de grande dimensão da Rainha. Estamos no pub “Princess of Wales” (Princesa de Gales), em Blackheath, na zona de Greenwich, famosa pelo Observatório Real e pelo meridiano a que empresta o nome. As paredes estão preenchidas com retratos das várias mulheres que tiveram o título de princesas de Gales antes de Kate Middleton o ter recebido esta quinta-feira — Catarina de Aragão, Alexandra da Dinamarca, a princesa Diana. As mesas de madeira escura e grossa e o balcão corrido imponente tentam assinalar que aqui se bebe desde o século XIX.

