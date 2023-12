A implausibilidade de uma boa parte das histórias relatadas na Bíblia — sobretudo alguns dos episódios do livro do Génesis, como a história de Adão e Eva ou da Arca de Noé — é, provavelmente, um dos fatores que mais contribuem para alimentar a tese de que a fé e a ciência são irremediavelmente incompatíveis. Durante décadas, arqueólogos dedicaram-se a escavar meticulosamente largas partes do Médio Oriente em busca de vestígios que confirmassem histórias como o dilúvio universal, a libertação do povo de Israel sob o comando de Moisés ou a edificação do reino de Israel. Sem sucesso.

Ainda assim, mesmo perante a ideia, defendida por muitos, de que uma grande parte dos episódios do Antigo Testamento não podem ser interpretados como relatos históricos fidedignos, aquelas histórias contribuíram decisivamente para moldar a cultura ocidental contemporânea — sobretudo em torno de personagens como Moisés ou o rei David.

Mas, afinal, que relação existe entre a Bíblia e a História? Em A Bíblia tinha mesmo razão? (Temas e Debates, 2023) o padre jesuíta e professor universitário Francisco Martins procura resposta às muitas perguntas contemporâneas sobre a historicidade dos relatos bíblicos. A partir de Roma, onde dá aulas, numa entrevista ao Observador na semana antes de estar em Portugal para apresentar o livro em Lisboa, Porto e Tomar, Francisco Martins destaca a importância de compreender a Bíblia como aquilo que ela é: literatura. Na Bíblia, diz o autor, estão presentes múltiplos estilos literários, incluindo sagas, epopeias, poemas, códigos legais e relatos históricos — e é como tal que têm de ser lidos e interpretados.

