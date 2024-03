No Rio de Janeiro bateu-se o recorde de sensação térmica de 60,2º. Até quanto calor aguenta o corpo humano?

A última semana de verão trouxe ao Brasil uma onda de calor marcada por temperaturas 5.ºC acima da média em várias estados brasileiros. O calor sufocante não deu tréguas e no fim de semana o Rio de Janeiro atingiu um novo recorde: uma sensação térmica de 62,3.º C — a mais elevada desde o início dos registos, em 2014 –, apesar de os termómetros não terem ultrapassado os 40.ºC.

A incidência maior de ondas de calor e o aumento da temperatura têm sido descritos como o “novo normal” no Brasil, palavras da coordenadora do Laboratório de Estudos e Pesquisas em Geografia do Clima (GeoClima). Só nos primeiros três meses do ano registaram-se três vagas de calor. Estes episódios não se limitam ao Brasil e são vários os pontos do globo em que se vão registando temperaturas extremas. Mas como lida o corpo humano com estas temperaturas e o que podemos esperar este ano?

Como é que o calor extremo afeta o corpo humano?

Em Guaratiba, bairro na zona oeste da cidade do Rio de Janeiro e formado por bairros pobres e periféricos, foi medida no domingo de manhã uma sensação térmica de 62,3ºC. Em declarações à imprensa brasileira, os moradores queixavam-se da falta de água para beber e descreviam uma “sensação horrível” devido à temperatura elevada.

Numa situação como esta, os sistemas mais afetados são o cardíaco e o respiratório, que estão interligados. “As alterações respiratórias potenciam as cardíacas e vice-versa”, começa por explicar ao Observador o pneumologista Agostinho Marques, vice-presidente da Fundação Portuguesa do Pulmão. O desconforto ao respirar é um dos principais problemas e é transversal às diferentes camadas da população, já que “mesmo as pessoas completamente saudáveis perdem a eficiência na respiração”, refere. É que o excesso de calor, que provoca a perda de água e sais minerais, faz com que os próprios músculos necessários à respiração se tornem menos eficientes.

Que mecanismos existem para regular a temperatura corporal?

Chama-se sistema homeostático e comanda e mantém tudo em equilíbrio para nos manter vivos, incluindo a temperatura. “É um sistema complexo e que trabalha harmoniosamente para tentar manter a temperatura dentro dos níveis que permitem sobreviver”, diz o cardiologista Manuel Carrageta. É sobretudo ao nível do aparelho cardiovascular e da pele que se vai estabelecer o equilíbrio da temperatura interna. Mas, ressalva o médico, isso faz-se à custa de um “grande esforço”.