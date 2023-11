Os primeiros camiões com ajuda humanitária começaram a entrar na Faixa de Gaza hora e meia depois do início do cessar-fogo, às 5h da manhã (hora local, 3h em Lisboa). Dois deles, como conta o The Guardian, traziam faixas que diziam “Juntos pela Humanidade” e “Pelos nossos irmãos em Gaza”. Seriam os primeiros de 200 num só dia, um número imensamente superior ao que tem sido habitual desde que a Faixa de Gaza começou a ser atacada por Israel, em resposta aos ataques do Hamas em solo israelita a 7 de outubro.

A chegada de tanta ajuda humanitária (que inclui comida, medicamentos e também combustível para por os geradores a funcionar) só foi possível porque o cessar-fogo acordado entre Israel e o Hamas, com mediação do Qatar e ajuda de Egipto e Estados Unidos, aguentou. Foi a primeira pausa no conflito que já matou milhares de pessoas ao longo das últimas sete semanas.

Este artigo é exclusivo para os nossos assinantes: assine agora e beneficie de leitura ilimitada e outras vantagens. Caso já seja assinante inicie aqui a sua sessão. Se pensa que esta mensagem está em erro, contacte o nosso apoio a cliente.