Enviado especial ao Vaticano

Até no momento da morte, como aconteceu sempre durante o pontificado, foi difícil avaliar corretamente a popularidade do Papa Bento XVI. Eleito em 2005 para suceder a João Paulo II, teve sempre uma vida difícil devido às comparações inevitáveis com o adorado Papa polaco. Com frequência se profetizava que as viagens apostólicas de Bento XVI seriam um fracasso e que o alemão — frio, distante, académico e intelectual — seria incapaz de atrair grandes multidões. E, com a mesma frequência, surgia a surpresa. Isso mesmo aconteceu em Portugal, como explicava ao Observador, esta quarta-feira no Vaticano, o bispo D. Carlos Azevedo, que coordenou a visita de Bento XVI a Portugal em 2010.

Nesta semana, em que decorreram as homenagens fúnebres a Bento XVI na Basílica de São Pedro, essas contradições voltaram a registar-se. Inicialmente, as autoridades italianas e vaticanas previam que acorressem à Praça de São Pedro cerca de 35 mil pessoas por dia durante os três dias em que o corpo de Bento XVI esteve exposto aos fiéis em velório. Na quarta-feira à noite, feitas as contas, todas as expectativas tinham sido excedidas: cerca de 195 mil pessoas passaram pelo Vaticano entre segunda e quarta para um último adeus a Bento XVI, o Papa que morreu no último sábado aos 95 anos de idade, quase dez anos depois de ter feito história ao tornar-se o primeiro Papa moderno a renunciar ao pontificado.

Este artigo é exclusivo para os nossos assinantes: assine agora e beneficie de leitura ilimitada e outras vantagens. Caso já seja assinante inicie aqui a sua sessão. Se pensa que esta mensagem está em erro, contacte o nosso apoio a cliente.