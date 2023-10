O Governo chega à apresentação do Orçamento do Estado para 2024 com uma situação orçamental que não se antecipava e poucos dias depois da Fitch ter colocado a sua notação da dívida onde não chegava desde antes do programa de ajustamento, iniciado em 2011 quando Portugal se viu obrigado a pedir ajuda à troika (Comissão Europeia, FMI e BCE).

Fernando Medina, prontamente, em comunicado, salientou que “Portugal consegue a melhor avaliação de risco da sua dívida pública em 12 anos. A sucessão de avaliações positivas pelas agências de notação de risco confirma a relevância da estratégia de redução de dívida promovida pelo Governo, visando defender a economia”. O ministro das Finanças deverá preparar-se para continuar essa defesa da economia na proposta orçamental de 2024. Até porque os avisos para nuvens negras chegam de vários lados.

Uma coisa parece garantida. 2024 vai fechar com um crescimento acima de 2% e com saldo orçamental positivo, um excedente que se deverá manter no ano seguintes.

