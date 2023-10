O Governo maioritário de António Costa já não tem negociado com os partidos medidas para que constem no Orçamento do Estado. A sua proposta, com as devidas alterações parlamentares, será aprovada, sem surpresas, na Assembleia da República. Mas nos dois últimos documentos privilegiou acordos anunciados antes da apresentação da sua proposta com os parceiros sociais e com os sindicados da função pública.

O acordo em sede de concertação social teve este ano um segundo “não”. Além do da CGTP, que já não tinha assinado em 2022, esta ano juntou-se à estrutura sindical uma estrutura patronal. A CIP recusou-se a assinar o reforço do acordo de rendimentos. Mesmo assim este documento já traz algumas das medidas que estarão vertidas na proposta do Governo para o Orçamento do Estado para 2024 que será conhecida na próxima terça-feira, 10 de outubro.

Salário mínimo vai subir mais…

