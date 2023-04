“Car-los Pe-rei-ra”. Christine Ourmières-Widener, CEO da TAP ainda em funções, com sotaque francês, nomeou o deputado do PS que esteve na reunião de 17 de janeiro, um dia antes da primeira audição da gestora no Parlamento. A reunião com o gabinete parlamentar do PS e alguns membros dos gabinetes dos Ministérios das Infraestruturas e dos Assuntos Parlamentares caiu como uma bomba na comissão de inquérito parlamentar à TAP. Carlos Pereira foi o deputado que esteve na reunião e foi um dos deputados na comissão da Economia que, a 18 de janeiro, fez questões a Christine Ourmières-Widener sobre a indemnização a Alexandra Reis, e que voltou a questioná-la a 4 de abril, já na comissão de inquérito.

Isto apesar do PSD ter pedido, nesta audição de 4 de abril, que Carlos Pereira não pudesse questionar a gestora. O tom das perguntas do socialista mudou na segunda audição, já depois de conhecida a auditoria à IGF e já depois de comunicada a demissão da CEO da TAP e do seu chairman. O Observador voltou a ouvir as intervenções do deputado Carlos Pereira nas duas audições.

A 18 de janeiro, Christine Ourmières-Widener foi ao Parlamento, à comissão de Economia, explicar a decisão de saída da administradora Alexandra Reis, que recebeu uma indemnização de 500 mil euros. Soube-se, agora, que no dia antes um conjunto de elementos “júnior” do Governo e deputados do PS estiveram numa reunião virtual com a presidente da CEO. Era um ato de gestão que estava em causa na audição que teria lugar no dia seguinte.

