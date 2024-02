Portugal é o segundo país mais desigual da OCDE?

Em Portugal, 1% da população concentra 23% da riqueza aqui produzida. É o segundo país mais desigual da OCDE. Mariana Mortágua, coordenadora do Bloco de Esquerda

Portugal é mesmo o segundo país com maior desigualdade entre os 38 países que pertencem à OCDE? Mariana Mortágua usou este argumento para enquadrar as propostas do Bloco de Esquerda de aumento de impostos sobre os maiores salários e as maiores fortunas. Porém, os últimos dados da OCDE não suportam este retrato.

