A bordo do avião papal entre Lisboa e Roma

O Papa Francisco considera que a Jornada Mundial da Juventude (JMJ) de Lisboa foi a “mais bem preparada” que já viu e reforçou a mensagem de que a Igreja tem de “saber acompanhar” os jovens, que “são o futuro” da humanidade.

Numa conferência de imprensa com os jornalistas que acompanharam a viagem de cinco dias de Francisco a Portugal, a bordo do avião da TAP que o levou de regresso a Roma, o Papa classificou como “belíssima” a JMJ de Lisboa, que terminou este domingo com a missa de envio celebrada no Parque Tejo-Trancão para cerca de 1,5 milhões de jovens.

