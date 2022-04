"Parece que as cadeiras à esquerda são desconfortáveis". O dia em que o PCP abandonou o hemiciclo e Reagan fez uma piada

Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Ronald Reagan, presidente dos EUA, desce da Mesa para discursar e enquanto se dirige ao púlpito é aplaudido pela esmagadora maioria do hemiciclo na Assembleia da República. Os 44 deputados comunistas presentes na sessão abandonam a sala antes do discurso e Reagan não resiste a fazer uma piada:

– “Lamento que algumas das cadeiras à esquerda pareçam desconfortáveis”.

Ouviram-se sorrisos dos que ficaram. Numa das bancadas, perto dos deputados do PCP, está uma gaiola com uma pomba branca, símbolo da paz, viva. Se o PCP (mais precisamente, a APU, que incluía 41 deputados do PCP e 3 do MDP/CDE) fez o número de abandonar a sala, houve quatro deputados da UEDS (União da Esquerda para a Democracia Socialista), eleitos nas listas do PS, que nem sequer compareceram à sessão (um deles era António Vitorino, mais tarde ministro do PS). A postura da UEDS a 8 de maio de 1985 foi assim a que será adotada pelo PCP esta quinta-feira no discurso do presidente ucraniano ao Parlamento português: os comunistas não vão marcar presença no plenário.

Reagan era profundamente anti-comunista e pelo fim da União Soviética e a visita do presidente dos EUA a Portugal foi até anterior à perestroika, pelo que a reação do PCP, então liderado por Álvaro Cunhal, foi natural, tendo em conta que havia um alinhamento total dos comunistas portugueses com Moscovo (que hoje já não existe).

Nos diários da sua estadia na Casa Branca, Reagan classificaria aquela quinta-feira em Portugal como um “dia cheio” e dedicou as seguintes palavras àquele momento: “Perante os deputados, o presidente [Fernando] Amaral fez um discurso de abertura e apresentou-me, momento em que um grupo à minha esquerda — física e filosoficamente se levantou e saiu. Mas a grande maioria [dos deputados] respondeu de forma calorosa em às minhas observações.”