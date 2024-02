O PCP parte para estas eleições com um objetivo: crescer em votos e deputados para estar em condições de “apertar” com o PS, isto é, condicionar um eventual governo socialista como aconteceu na época da geringonça — uma fase cujos resultados, e apesar das reservas que existem dentro do partido, “só tem de” deixar o PCP satisfeito. Em entrevista ao Observador, o secretário-geral do PCP volta a desvalorizar a necessidade de assinar acordos escritos, uma exigência que partiu de Cavaco Silva em 2015, e que acredita que Marcelo Rebelo de Sousa não colocará desta vez. O comunista chega mesmo a defender que os acordos que deram origem à geringonça não trouxeram “estabilidade nenhuma”, e revela que para já não há conversas com o PS: nem sequer tem o número de telefone de Pedro Nuno Santos.

Por entre muitas críticas e desafios ao PS — o PCP quer saber o que o partido fará, se voltar a ser governo, com as várias concessões a privados que terminam nos próximos anos — Paulo Raimundo também admite culpas próprias: o PCP sabe que tem falhado no “recrutamento” e na “ligação” aos problemas reais das pessoas, falhas que tem tentado resolver.

Nesta entrevista, Raimundo defende as propostas para acabar com as comissões na banca e admite que tem, tal como o partido, conta em bancos privados, acusando a Caixa Geral de Depósitos se comportar como um (e até de oferecer piores condições do que estes). Exige que a recuperação do tempo de serviço dos professores seja feita em três anos. Duvida da veracidade das baixas médicas dos polícias, uma forma de luta que “não acompanha”. E deixa um recado sobre a maratona de debates que fez: são debates “a três”, que incluem a participação do moderador.

Este artigo é exclusivo para os nossos assinantes: assine agora e beneficie de leitura ilimitada e outras vantagens. Caso já seja assinante inicie aqui a sua sessão. Se pensa que esta mensagem está em erro, contacte o nosso apoio a cliente.