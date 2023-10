Religião e Espiritualidade, no Centro de Portugal

Basílicas, capelas, catedrais, conventos, mosteiros, museus, judiarias…a lista é longa, como também o é o património histórico-religioso que podemos encontrar ao longo dos vários caminhos do Centro de Portugal – que passam pelas sub-regiões de Aveiro, de Viseu Dão Lafões, de Coimbra, das Beiras e Serra da Estrela, de Leiria, do Médio Tejo, do Oeste e da Beira Baixa. De uma forma contínua e empenhada, naquilo que é a oferta de Turismo religioso e espiritual, a missão tem sido a de promover estes cantos e recantos, dando a conhecer o que de melhor existe no centro do país.

O Santuário de Nossa Senhora do Rosário de Fátima, a Catedral gótica de Viseu, a Capela de São Gonçalinho, em Aveiro, o Santuário de Nossa Senhora de Vagos, a Igreja de Santa Maria do Castelo, em Óbidos, a Igreja de Santa Cruz (Panteão Nacional), em Coimbra, o Santuário do Senhor Jesus dos Milagres, em Leiria, a Nossa Senhora da Boa Estrela, em Manteigas, a monumental Sé da Guarda, o Santuário de Nossa Senhora de Mércoles, em Castelo Branco, a Igreja do Nesperal, em Cernache do Bonjardim… muitas são as paragens obrigatórias e a prova da herança espiritual e cultural que podemos encontrar.