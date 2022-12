Este ano não foi possível chegar a um consenso. As escolhas de 2022 dos jornalistas e colaboradores da secção de Cultura do Observador são tão diversificadas quanto a própria literatura: a lista dos melhores livros publicados no ano que agora termina inclui diferentes vozes, geografias, abordagens e conceitos, por vezes em verso, mas sobretudo em prosa. A ficção reina, mas a NÃO ficção também se encontra contemplada, com biografias, ensaios, arquitetura e fotografia.

Numa altura em que a guerra e as crises sociais e económicas são protagonistas, vale a pena pensar sobre aquilo que nos torna tão diferentes, mas tão iguais, um exercício em que a literatura — e as artes de uma maneira geral — pode e deve desempenhar um papel fundamental. As escolhas de 2022 são um convite a essa reflexão. São também a sugestão de um desejo: que 2023 seja um ano de encontros e não de desencontros.

Ana Bárbara Pedrosa

Mr. Loverman

Bernardine Evaristo (tradução de Miguel Romeira)

(Elsinore)

