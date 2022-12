O Santo Ilusionista é o terceiro romance de Cláudia Andrade. É também o maior, o mais completo, o mais forte. Tem como protagonista o referido Santo Ilusionista, personagem esquiva numa história também ela esquiva. Pouco ou nada é revelado sobre ele — quem é, o seu nome, origens, sonhos de criança ou agitado percurso, desde que, muito cedo, saiu de casa, até que se apoderou de um sofá alheio para pernoitar e assistir a um episódio do “CSI”, onde se encontra nas primeiras páginas do livro. O que importa é a viagem, que, no caso do Ilusionista é longa, constante e repleta de peripécias.

Vagabundo profissional, incapaz de se fixar num só sítio ou de conviver durante muito tempo com as mesmas pessoas (a humanidade aborrece-o mais do que o assusta), atravessa a paisagem de um possível Portugal rural em busca de tudo e de nada, e em fuga constante de um passado que o perturba e o engana. As visões que tem da vida que deixou para trás são como alucinações: de repente, é atirado para a infância como contra uma parede, para as mãos cruéis da mãe violenta e para a aspereza da avó, dura, mas sempre justa, cuja morte pôs um fim a uma existência de que queria fugir a todo o custo. Nesse dia, com a avó ainda no caixão por fechar, cruzou a porta de casa e não voltou a olhar para trás. Deixou ficar a mãe de unhas afiadas, o seu perfume enjoativo e as exigências de uma vida que não fazia sentido.

Começou a caminhar (junto ao abismo) e não mais parou. E pelo caminho, da vida e do livro, foi-se cruzando com personagens singulares e paisagens belas e transcendentes, mergulhando em aventuras surreais (é difícil perceber onde acaba a realidade e começa a alucinação em O Santo Ilusionista) e assumindo diferentes papéis, como um ator numa companhia itinerante. As muitas personagens que encarna não são escolhidas por si, mas impostas por outros que transpõem para si os seus desejos, ambições, vontades e familiares desaparecidos ou que nunca existiram. Um dia é um sem-abrigo nos subúrbios de uma cidade escura e cinzenta; noutro um inútil pai de família que vive de mudar antigos eletrodomésticos de sítio; e num terceiro um ajudante de um pastor de ovelhas que quer fotografar a Virgem Maria. Tal como a mãe o obrigava a assumir diferentes papéis — o de menino bem comportado, o de velador da avó morta –, deixa-se guiar e transformar em caricatura por outras caricaturas, até que inevitavelmente se farta, desaparece e retoma o caminho.

