Esta quinta-feira será marcada por uma decisão do Tribunal da Relação de Lisboa (TRL) que pode ressuscitar ou emitir uma certidão de óbito à acusação histórica do Ministério Público (MP) deduzida em 2017. É uma espécie de ‘ou vai ou racha’.

Quase três anos depois da decisão do juiz de instrução Ivo Rosa que arquivou 172 dos 189 crimes que compunham a acusação do MP — e que caiu como uma bomba na opinião pública — é a vez do MP decidir o recurso dos procuradores Rosário Teixeira e Vítor Pinto.

