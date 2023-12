Chegado o momento de fazer um balanço deste 2023 em séries, o mais óbvio e imediato é dizer o inevitável: este foi um ano difícil. Com as mudanças na indústria do streaming (adaptação face a maus resultados financeiros, maior concorrência, menos assinante em algumas plataformas, novos métodos aplicados ao negócio publicitário) e as greves em Hollywood (e sobretudo graças a estas), a produção dos grandes jogadores deste campeonato baixou consideravelmente. Planos foram adiados, o que quer dizer que estreias e rodagens viram datas alteradas. A colheita foi condicionada e a qualidade geral de 12 meses de ecrãs baixou consideravelmente.

Assim, poucas produções conquistaram grande atenções. Foi o caso de Succession, que terminou no melhor momento — ou seja, quando a série está em pico de forma — e foi também o caso de The Bear, cuja segunda temporada não foi tão unânime como a primeira mas que, ainda assim, conseguiu estar entre as favoritas do ano. Ao mesmo tempo, porque a produção e o investimento subiram, as séries portuguesas ganharam mais adeptos e maior tempo de antena. Se Rabo de Peixe (a segunda produção nacional na Netflix, depois de Glória) foi um caso de sucesso nos números (com segunda temporada a caminho), trabalhos com características mais autorais e menos mainstream colocaram o foco no argumento e nas interpretações “solitárias” para se revelarem pequenas grandes joias — como foi o caso de Emília, que aqui surge também nas listas de favoritos do ano.

Como sempre, estas são listas escolhidas pelos jornalistas e colaboradores do Observador que habitualmente escrevem sobre séries. Não são seleções absolutistas, antes apresentam-se como propostas de reflexão sobre um ano que termina sem grande estrondo, mas com algumas ótimas histórias.

