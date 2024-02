O maior exercício militar da História da NATO desde o fim da Guerra Fria. É isso que está a acontecer numa área que vai dos Bálticos à Polónia, passando pela Alemanha, desde o início deste mês e até ao final de março. Ao todo, 90 mil soldados participarão na Steadfast Defender, a operação que contará com unidades dos 31 Estados-membros da Aliança Atlântica, a que se junta a Suécia — ainda à espera da luz verde final por parte da Hungria para se tornar membro pleno do grupo.

Do outro lado desta “guerra imaginada” está aquele que é o mais provável inimigo em caso de confronto real: a Rússia, a liderar uma coligação de países a que a NATO deu o nome de “Occasus”, num cenário em que a nação liderada por Vladimir Putin decide ir além da Ucrânia e invadir território da União Europeia (UE).

É “a reconstrução de um músculo que não era exercido há três décadas”, nota ao Observador Rafael Loss, investigador do think tank Conselho Europeu para as Relações Internacionais (ECFR na sigla original). “Organizar e conduzir operações de larga escala é um esforço extremamente complexo. No meio de uma crise, toda a gente — soldados, comandantes, líderes — precisam de saber como fazer o seu trabalho e isto exige treino.”

