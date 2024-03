Uma medida por dia. Como proibir a queima da roupa que não é vendida?

A ideia é “diminuir o impacto da indústria da roupa e moda” e uma das vias que o Livre propõe é proibir “a queima de roupa não vendida“. Essa é uma prática em Portugal? O que fazem, atualmente, as marcas com a roupa que não vendem? O Observador passou à lupa os programas dos principais partidos que vão a votos a 10 de março e até ao dia das legislativas vai dissecar uma proposta por dia.

No programa eleitoral, a medida do Livre para reduzir o impacto da indústria da roupa tem diversas vias: diminuir a “utilização de tecidos e materiais que libertam micropartículas nas lavagens”, promovendo “a sua substituição por outros ecologicamente sustentáveis”, fomentar “a reutilização e reciclagem local da roupa produzida”, proibir “a queima de roupa não vendida” e garantir “que as empresas operam de forma sustentável, responsabilizando-se por todo o ciclo de vida dos seus produtos”.

Especificamente sobre a queima da roupa que as marcas não vendem, a ideia não é nova e já tem sido endereçada pela União Europeia, que quer reforçar a sustentabilidade dos produtos que circulam no seu espaço. Em concreto, poderá vir a proibir a destruição da roupa não vendida, se o texto vier a ser formalmente adotado pelo Parlamento Europeu e o Conselho da UE, que já chegaram a acordo provisório em dezembro.

A legislação que está a ser preparada — o Regulamento para o Ecodesign — prevê “medidas novas para pôr fim à prática de destruição de produtos de consumo não vendidos, que constitui um desperdício e é prejudicial para o ambiente”, com uma “proibição direta da destruição de produtos têxteis e de calçado não vendidos“, possivelmente com exceções para pequenas empresas e um período de transição para as de média dimensão, segundo um comunicado da Comissão Europeia.

“As empresas terão de tomar medidas para evitar esta prática”, acrescenta. Entretanto, França avançou com a sua própria legislação para proibir a destruição da roupa não vendida como parte de uma lei mais ampla sobre sustentabilidade. Mas, afinal, o que fazem as marcas em Portugal com a roupa que não vendem?

Aterro, destruição ou reciclagem?

Concretamente sobre a incineração da roupa que as marcas não vendem, o Livre explica, ao Observador, não ter conhecimento de que a prática exista em Portugal e dá mais detalhes sobre o que pretende: a ideia, diz fonte do partido, é proibir a exportação para outros países, fora da Europa, onde a roupa tende a ser colocada em lixeiras a céu aberto e/ou queimada.

O Observador questionou diversas marcas portuguesas ou com presença em Portugal — Salsa, Mo (Sonae), Mango, Primark e El Corte Inglés — sobre que destino dão às roupas que não vendem, mas apenas obteve resposta da Primark e do El Corte Inglés, que garantem ter em curso circuitos de reutilização.

Roupas e fardas doadas a instituições de solidariedade e a museus ou revenda ↓ Mostrar ↑ Esconder Ao Observador, o El Corte Inglés refere que “desde há muito tempo” tem parcerias com instituições de solidariedade social para lhes fazer chegar as coleções de marcas próprias não vendidas. A equipa de responsabilidade social corporativa coordena com as diversas lojas a gestão destas roupas, que seguem “na totalidade para doação”, junto de instituições como a Cruz Vermelha e o Centro de Apoio ao Sem-Abrigo. As fardas de loja (dos vendedores) ou dos serviços (por exemplo, da manutenção) também são doadas. Quando as fardas de loja são substituídas, são oferecidas a museus, para os serviços de atendimento ao público, como o Museu Nacional dos Coches, em Lisboa. Também podem ser doadas “a entidades formadoras parceiras, que trabalham programas de capacitação de pessoas em situação de desemprego de longa duração”. O El Corte Inglés também está, atualmente, a trabalhar num projeto de economia circular na área têxtil para a produção de “novos produtos a partir de têxtil reciclado e para o qual também desafiaremos os nossos clientes a participar através da entrega de têxtil em fim de vida”. E garante que está a introduzir “processos mais eficientes e sustentáveis”. Já a Primark garante ter um “modelo de negócio eficiente” que permite que “normalmente” tenha “pouquíssimo ou nenhum stock por vender”. Mas quando não vende todo o stock, refere que trabalha com parceiros para garantir “que é doado, revendido ou reciclado” caso não esteja em condições para utilização. A revenda é feita através de parceiros autorizados pelo parceiro de reciclagem. “Temos uma política de aterro zero em relação aos artigos não vendidos e todos os artigos são classificados em diferentes graus ou categorias para reutilização ou reciclagem”, acrescenta. Quando não podem ser utilizados, os artigos são enviados para reciclagem “para serem transformados em materiais para enchimentos de colchões, de brinquedos ou para isolamento”. “Atualmente, 55% das unidades de roupa vendidas na Primark contêm materiais reciclados ou sustentáveis – temos como objetivo atingir 100% até 2030”, adianta. A Primark foi uma das empresas, a par da H&M e da Nike, a estar envolvida em polémica recentemente na sequência de uma investigação da ONG The Changing Markets Foundation, com sede nos Países Baixos, que concluiu que roupa devolvida a estas marcas para reciclagem estaria a ser enviada para África e para aterros ou incineração. A investigação colocou dispositivos nas roupas para traçar o seu percurso.

A Associação de Empresas de Distribuição (APED), que integra empresas de retalho na área do vestuário, como a Lanidor, Sacoor, C&A, Gant, Lacoste, Mo, Zippy, Decenio, entre outras, também frisa que “atualmente, existe uma procura pelas opções de reciclagem” e que as suas associadas procuram-nas dentro do país, segundo Cristina Câmara, diretora de sustentabilidade. O envio para aterro — cuja expressão diz não conhecer em Portugal — “é uma solução menos nobre que, para nós, não é viável”. As empresas tentam, por isso, procurar “alternativas que permitam o encaminhamento desta roupa para fins que permitam a sua maior valorização e aproveitamento dos materiais”. Isto passa por encaminhar os têxteis para “empresas que assegurem esse tratamento de forma adequada”.

Ao Observador, a Agência Portuguesa do Ambiente (APA) explica que as suas orientações nesta matéria “são que as roupas devem ser sempre que possível descaracterizadas e doadas/vendidas, ao invés de destruídas“. No entanto, isso nem sempre acontece e “muitas continuam a ser encaminhadas como resíduos, preferencialmente para reciclagem” — uma vez que são roupas não vendidas, “o facto de ser conhecida a sua composição, facilita o encaminhamento para reciclagem” (o que pode não acontecer com roupa em segunda mão). Mas “em última hipótese”, o destino é o aterro.

“Os aterros são instalações de deposição de resíduos no solo sob condições específicas que permitem evitar a contaminação de água e solos, onde não ocorre queima”, indica a agência, que lembra o regulamento que está em discussão a nível europeu que, se não sofrer alterações face à versão conhecida, “prevê medidas rígidas nomeadamente de divulgação de informação, quanto à destruição de artigos não vendidos”.

Salomé Areias, coordenadora da Fashion Revolution Portugal, uma associação sem fins lucrativos que advoga por uma indústria da moda mais sustentável, aponta falta de transparência por parte das marcas quanto ao que fazem com a roupa que não vendem. “Portugal ainda tem uma pressão deficitária e as marcas não têm de reportar. Raramente consigo ter acesso ao volume de produção das marcas. Os relatórios anuais, que deveriam ser passíveis de ser escrutinados, nem sequer são divulgados”, lamenta.

A ativista, que colabora com o movimento global, diz já ter assistido, em Portugal, há cerca de dez anos, à destruição de roupa não vendida com lâminas em lojas para que não entre no circuito do mercado paralelo. “Havia trabalhadores de lojas de moda que documentavam que era prática destruir as peças em loja. Já apanhei caixotes de roupa no lixo dos centros comerciais”, relata. Se essa prática se mantém? Não consegue dizer.

Em Portugal, Salomé Areias admite que, devido à escala, o problema do desperdício não seja tão significativo como noutros países, embora não deixe de ser problemático. A Fashion Revolution tem denunciado algumas práticas à escala global, incluindo a exportação para países de África ou da América Latina onde as roupas são, muitas vezes, colocadas em aterros ou incineradas.

“É longe da vista, longe do coração. Cerca de 80%-85% da roupa [na Europa] é enviada para outros países”, fora do continente europeu, um valor que, diz, inclui a roupa não vendida pelas lojas ou a que os consumidores deitam fora. “No Gana, todas as semanas chegam 15 milhões de peças de roupa, quando há 30 milhões de pessoas no país. Invariavelmente, vai parar a aterros que não têm capacidade técnica para cumprir com os trâmites de sustentabilidade”, acrescenta. Muitas vezes, estes resíduos acabam no mar.