É uma doença mental grave que se manifesta pela acumulação excessiva de objetos, muitos deles sem valor real, como jornais antigos e roupas velhas. As pessoas com esta perturbação guardam todos estes objetos porque sentem um grande sofrimento perante a ideia de se desfazem deles, o que leva à acumulação excessiva e a uma grande disfuncionalidade: a casa dos doentes fica tão cheia e desordenada que se torna difícil que possa ser usada para viver.

Com o tempo, o doente opta por não se colocar perante o desconforto e ansiedade de ter decidir sobre se deve ou não deitar alguma coisa fora e assume, por defeito, não se desfazer de nada, apesar do impacto negativo que isso tem na sua vida.

Porque a ideia de se desfazerem deles lhes causa um mal-estar e sofrimento enormes, habitualmente associados a ideias disfuncionais. “Estas crenças têm, sobretudo, a ver com uma sobrevalorização dos objetos, seja pelo significado emocional, seja pelo potencial utilidade que possam vir a ter no futuro ou pelo valor estético ou mesmo medo de perder informação importante”, diz o psiquiatra Miguel Martinho.

3 Como vivem as pessoas com esta doença?

A casa de um doente com Perturbação da Acumulação não é apenas um local desarrumado ou desorganizado, mas um sítio onde se torna difícil viver. “Há áreas da casa que são literalmente inutilizadas. Muitas vezes as pessoas dormem fora da cama para que nela possam empilhar objetos ou deixam de utilizar eletrodomésticos, porque, no tambor da máquina de lavar roupa, por exemplo, guardam jornais velhos”, diz o psiquiatra Sérgio Martinho.

Com frequência, tanta acumulação leva a alguns perigos, nomeadamente, “o aumento do risco de incêndio e do risco de quedas, particularmente nos doentes mais velhos”. Há também problemas de insalubridade: o lixo acumulado e a falta de limpeza faz com que proliferem insetos e pragas (como baratas e ratos) ou microrganismos.

Apesar de a casa ser o principal foco da acumulação, pode acontecer que espaços perto, como o quintal, a garagem ou o carro também sejam afetados.

Os doentes, geralmente, vivem muito isolados. “De forma a evitar qualquer intervenção, o doente compromete a sua vivência familiar e social, não permitindo, por exemplo, que se façam reparações necessárias na casa ou que os familiares o visitem, contribuindo para uma escalada de isolamento e de tensão familiar”, acrescenta o psiquiatra.