Tem circulado nas redes sociais um conjunto de publicações que alegam que a Coca-Cola contém vestígios de insetos — designadamente de cochonilhas, um inseto usado para extrair um ácido a partir do qual é feito um corante de cor carmim usado com frequência na alimentação e na cosmética.

Uma das publicações mais frequentes, que tem circulado em vários perfis do Facebook em língua portuguesa, consiste num pequeno vídeo onde é possível ver alguém a exibir garrafas de Coca-Cola, a pegar numa delas e a apontar para o rótulo, onde se vê que um dos ingredientes é um corante identificado com o número E 150d.

O vídeo parece surgir na sequência de várias publicações, muitas delas identificadas por fact-checkers noutros países, como Itália, onde há pedidos para que as pessoas “deixem de beber este veneno”, cuja cor seria obtida pelo corante de cor carmim feito com recurso às cochonilhas — um corante identificado pelo número E 120.

O curto vídeo surge também associado a várias publicações onde se lêem diferentes versões da mesma mensagem: a ideia de que a Coca-Cola tem vestígios de insetos, que são prejudiciais à saúde humana, e de que a prova se encontra no rótulo.

Na verdade, o rótulo é justamente a prova do contrário. No rótulo da Coca-Cola exibido nas imagens aparece apenas a referência ao corante E 150d.

Basta recorrer à página da Comissão Europeia em que são disponibilizados os detalhes de todos os aditivos alimentares autorizados no espaço da União Europeia, habitualmente identificados com um número “E”, para perceber de que se trata.

O E 150d é o número do sulfito de amónio, que dá à Coca-Cola a típica cor de caramelo. Por outro lado, o tal E 120, referido na publicação, é efetivamente o código do ácido carmínico, oriundo da cochonilha — mas que não se encontra no rótulo da Coca-Cola.

Conclusão

A Coca-Cola não contém vestígios de insetos na sua composição. É verdade que existe um corante de cor carmim que é produzido a partir de um ácido retirado de uma espécie de insetos, mas esse corante, identificado com o código E 120, não se encontra na composição da Coca-Cola, que contém, na verdade, um corante identificado com o código E 150d — o sulfito de amónio, de cor de caramelo.

