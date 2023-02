O terramoto que já fez mais de 41 mil mortos na Síria e na Turquia tem sido um dos temas principais do agenda informativa das últimas semanas. Embora esta seja já uma das maiores tragédias que ocorreu nos últimos anos na Europa, são também várias as histórias de superação e resgate que têm vindo a público. Recentemente, foi publicado um vídeo de Tik Tok nas redes sociais, especialmente no Facebook, que dá conta de um bombeiro a depositar uma coroa de flores numa estátua. “Um bombeiro na Turquia a levar uma coroa de flores à Nossa Senhora da Conceição”, refere a publicação. Trata-se, no entanto, de uma publicação com referências falsas.

O vídeo em questão, apesar de o texto garantir que se trata de um bombeiro na Turquia, não contém nenhum elemento visual que o confirme. Nem sequer é acompanhado de uma fonte credível ou uma notícia recente de um órgão de comunicação social que permitam corroborar o conteúdo divulgado.

Numa análise mais detalhada à imagem do vídeo, é possível constatar que, nessa mesma estátua, está uma mensagem em latim. Ora, essa mesma mensagem pode ser encontrada numa estátua em Roma, Itália, na Praça Mignanelli, e dá pelo nome de Colonna dell’Immacolata (Coluna da Imaculada Conceição). Se olharmos para imagens reais dessa mesma estátua, percebemos que o texto que está na base desse monumento é igual tanto no vídeo como nas fotografias oficiais. Trata-se, por isso, de um monumento localizado em Itália e não na Turquia, onde decorreu um devastador sismo este ano.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Numa nova pesquisa, damos conta de uma notícia do diário italiano Corriere della Sera que refere a iniciativa em que um bombeiro deposita uma coroa de flores no cimo da estátua. O artigo refere que se trata de uma tradição que ocorre todos os dias 8 de dezembro desde 1949 — portanto, ainda antes de se ter registado o sismo que atingiu a Turquia e a Síria, a 6 de fevereiro.

A homenagem está relacionada com a proclamação, pelo Papa Pio IX, do dogma da Imaculada Conceição — que atesta que Maria foi concebida sem o pecado original. A propósito desse dogma, cerca de 200 bombeiros ergueram a estátua na capital italiana e, a partir daí, iniciou-se a cerimónia de colocação da coroa de flores junto à estátua.

Por outro lado, não existe qualquer notícia recente sobre alguém depositar uma coroa de flores numa região turca por causa do terramoto que decorreu na semana passada.

Convém também dizer que maior parte da população turca é muçulmana, o que não quer dizer que não existem espaços/pessoas de outras religiões como o cristianismo ou o judaísmo.

Conclusão

Não é verdade que um vídeo de Tik Tok mostre um bombeiro a depositar uma coroa de flores numa estátua religiosa da Turquia. Essas imagens pertencem a uma cerimónia que decorre anualmente em Roma, Itália, no dia 8 de dezembro. Para desmentir estas alegações basta consultar a imagem real da estátua para perceber que se encontra em Itália e não na Turquia.

Assim, de acordo com o sistema de classificação do Observador, este conteúdo é:

ERRADO

No sistema de classificação do Facebook este conteúdo é:

FALSO: as principais alegações do conteúdo são factualmente imprecisas. Geralmente, esta opção corresponde às classificações “falso” ou “maioritariamente falso” nos sites de verificadores de factos.

NOTA: este conteúdo foi selecionado pelo Observador no âmbito de uma parceria de fact checking com o Facebook.