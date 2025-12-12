Enquanto dormia…

…faziam-se as contas aos números da greve. Escolas fechadas, serviços mínimos na saúde e transportes e, afinal, quantas pessoas estão contra o pacote laboral apresentado pelo governo? Os sindicatos falam num “cartão vermelho” às novas medidas, os governantes falam em adesão “inexpressiva”. O Observador acompanhou a grande manifestação em Lisboa, e ouviu quem fez greve, e esteve também numa zona industrial às portas da cidade para ouvir quem não fez.

O debate entre Jorge Pinto e André Ventura foi um rol de insultos entre ambos. “Pirralho”, “sonso” e “ditador” de um lado. “Catavento”, “troca-tintas” e “cabotino” do outro. Veja o resumo do debate e um diálogo revelador deste confronto. Veja também as notas dadas pelos jornalistas do Observador.

As contas que o FC Porto precisa de fazer para evitar os playoff. O benefício de estar diretamente nos oitavos de final significa mais do que parece. Mas, antes, o FC Porto tem de disputar essa possibilidade frente ao Viktoria Plzen e ao Rangers. O que dizem os números?

“Um Inimigo do Povo” encostado à parede: Marco Martins leva a Rua do Benformoso para o centro do palco. Da fotografia que indignou o país nasceu um espetáculo onde imigrantes do Bangladesh e do Nepal contam, pela primeira vez, as suas histórias. Estreia-se este sábado, em Braga.

Emilia chega esta sexta-feira ao continente e traz chuva forte, frio e neve. Primeiro passa pela Madeira, com ondas gigantes, e, depois, chega ao continente, deixando o país todo com máximas até 13ºC.

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