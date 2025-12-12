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Enquanto dormia…
…faziam-se as contas aos números da greve. Escolas fechadas, serviços mínimos na saúde e transportes e, afinal, quantas pessoas estão contra o pacote laboral apresentado pelo governo? Os sindicatos falam num “cartão vermelho” às novas medidas, os governantes falam em adesão “inexpressiva”. O Observador acompanhou a grande manifestação em Lisboa, e ouviu quem fez greve, e esteve também numa zona industrial às portas da cidade para ouvir quem não fez.
O debate entre Jorge Pinto e André Ventura foi um rol de insultos entre ambos. “Pirralho”, “sonso” e “ditador” de um lado. “Catavento”, “troca-tintas” e “cabotino” do outro. Veja o resumo do debate e um diálogo revelador deste confronto. Veja também as notas dadas pelos jornalistas do Observador.
As contas que o FC Porto precisa de fazer para evitar os playoff. O benefício de estar diretamente nos oitavos de final significa mais do que parece. Mas, antes, o FC Porto tem de disputar essa possibilidade frente ao Viktoria Plzen e ao Rangers. O que dizem os números?
“Um Inimigo do Povo” encostado à parede: Marco Martins leva a Rua do Benformoso para o centro do palco. Da fotografia que indignou o país nasceu um espetáculo onde imigrantes do Bangladesh e do Nepal contam, pela primeira vez, as suas histórias. Estreia-se este sábado, em Braga.
Emilia chega esta sexta-feira ao continente e traz chuva forte, frio e neve. Primeiro passa pela Madeira, com ondas gigantes, e, depois, chega ao continente, deixando o país todo com máximas até 13ºC.
Vamos fazer tudo para continuarmos em atualização permanente no jornal, na rádio e nos canais no WhatsApp, no Instagram e no Facebook. Além das notícias, tem sempre os nossos jogos Sudoku e AbraPalavra.
Bom fim de semana.
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NOTÍCIAS RELEVANTES
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PODCASTS
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Rádio Observador
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O Governo aprovou um conjunto de medidas para reforçar os poderes dos juízes, combater as manobras dilatórias e um novo regime de confisco de bens. Luís Rosa é o convidado.
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Humor
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Live podcast desde a Praia da Vitória, coração do atlântico, Angra do Heroísmo duas vezes Capital do Reino, 450 almas em euforia, noite incrível agora ao dispor do auditório Observador. Venham mais!
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Rádio Observador
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A partir de 2026, a distribuição de publicações no interior do país pode deixar de acontecer. Que consequências podem surgir? E como é que alguns títulos não param de prosperar, cem anos depois?
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Saúde
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O hábito de ter sempre água é um excelente hábito, mas pode não ser bom quando a água sabe a mofo. A nutricionista Mariana Chaves explica os perigos e os cuidados a ter com a sua garrafa de água.
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Educação
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Damos tudo aos filhos, convencidos de que o amor não tem limites. Mas será mesmo assim? Ou será que, ao dar sem medida, acabamos a alimentar egoísmos que nos magoam devagarinho?
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Desporto
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Rui Patrício retira-se dos relvados aos 37 anos. E ainda, clube desce de divisão e os adeptos incendeiam o estádio.
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O QUE SE PASSA LÁ FORA
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DESPORTO
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OS NOSSOS ESPECIAIS
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Síria
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Síria. Khaldoun foi o último cirurgião a sair do campo de Yarmouk, que acabou arrasado por Assad. Aqui, os palestinianos sobreviveram a comer ervas e sofreram com o Estado Islâmico.
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OPINIÃO
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A greve foi só “geral” no sentido em que o Estado, em Portugal, é demasiado “geral”. Para resolver esse problema, o meio adequado não é o pacote laboral, mas a reforma do Estado.
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O Natal tem esse talento estranho de revelar a fissura por baixo da decoração. Mostra-nos, com alguma crueldade, as ausências, os mal-entendidos acumulados, o que não soubemos reparar a tempo.
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É hoje bastante claro que muitos eleitores portugueses e europeus dão menos peso à economia na hora de votar e mais peso a assuntos culturais e sociais, nomeadamente a imigração.
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Portugal, como o resto da Europa, precisa de repensar o seu papel num contexto em que é evidente que, no mínimo, a garantia de segurança dos EUA para o Velho Continente, já não é o que era.
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MAIS PARA LER
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Teatro
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Da fotografia que indignou o país nasceu um espetáculo onde imigrantes do Bangladesh e do Nepal contam, pela primeira vez, as suas histórias. "Um Inimigo do Povo" estreia-se este sábado, em Braga.
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