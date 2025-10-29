Enquanto dormia… … O Observador explicava os contornos do crime no Rio Guadiana. Uma lancha rápida, ligada ao narcotráfico, investiu contra uma embarcação da GNR que fazia vigilância e acabou por matar Pedro Manata e Silva, um cabo de 50 anos, e ferir outros três militares. Dois espanhóis, com antecedentes criminais, foram já identificados pela GNR e entregues à PJ. São suspeitos de homicídio qualificado e homicídio na forma tentada. Destaque também para aprovação da Lei da Nacionalidade. O processo foi duro, confuso, prolongado até ao limite e marcado por alterações e negociações constantes. No final, o resultado foi uma lei da nacionalidade que corresponde quase inteiramente aos desejos do PSD, com cedências pontuais (e uma mais substantiva) ao Chega e outras ao PS. O dia ficou inevitavelmente marcado pela aprovação do Orçamento do Estado na generalidade. O documento acabou por ser aprovado graças à abstenção do PS de José Luís Carneiro. O Chega, e tal como já tinha acontecido no passado, voltou a votar contra, deixando nas mãos dos socialistas a responsabilidade de evitar uma crise orçamental. Ainda um olhar sobre os últimos desenvolvimentos da Operação Marquês. Foram os levantamentos regulares” de 10 mil euros em cash de Carlos Santos Silva, amigo de José Sócrates, que fizeram disparar alertas vermelhos no BES. Na altura, e como testemunhou a própria em tribunal, foi a gestora de conta a primeira a confrontar Santos Silva com esses levantamentos regulares e a descobrir que o empresário estava também a ordenar transferências para a mãe de José Sócrates. Entretanto, já pode ouvir o quinto (e penúltimo) episódio de “A eleição mais louca de sempre”. A história das míticas eleições presidenciais de 1986 entra num momento decisivo: Mário Soares faz um pacto com o inimigo, conseguindo assim o apoio do PCP, e dá-se o grande debate na televisão entre Soares e Freitas na RTP. Nesta newsletter encontra a informação de que precisa para começar o dia bem informado. E já sabe que vamos continuar a atualizar todas as notícias no jornal, na rádio e nos canais no WhatsApp, no Instagram e no Facebook. Para um outro momento, tem sempre os nossos jogos Sudoku e AbraPalavra. Até amanhã.