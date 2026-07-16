… Luís Neves continuava no centro das atenções. O ministro da Administração Interna apresentou três declarações de rendimentos desde que chegou ao Governo, há cinco meses. Na primeira, não declarou a empresa de alojamento turístico da mulher . Ao Observador, diz que tudo não passou de um “mero lapso”. Ontem, o Ministério da Administração Interna forneceu ao Observador a lista detalhada das 108 faturas emitidas por 13 empresas à Alcampos Unipessoal Lda, da mulher do governante, e relativas às obras na sua casa em São Teotónio. Entre as empresas está a Construbarcelos, Unipessoal Lda., do empreiteiro João Carvalho. Esta é, aliás, a empresa com o valor mais alto faturado à Alcampos. Foram duas faturas, cada uma no valor de 2.500 euros. No entanto, os comprovativos de pagamento ainda não foram apresentados.

Também enquanto dormia o Observador publicava uma grande entrevista a Álvaro Santos Pereira. A uma semana da reunião do BCE que vai decidir se os juros sobem ou se mantêm, o governador do Banco de Portugal opta pela cautela: o importante é a estabilidade dos preços. Santos Pereira defende o regresso ao debate na reforma laboral, quer consenso partidário para uma reforma das pensões inspirada no modelo escandinavo e recusa a tese do “milagre económico” do Governo de António Costa. Recusa ainda entrar “em duelos de palavras com ex-governadores” por “uma razão de decoro” e defende a sua proposta para mudar o projeto da nova sede do Banco de Portugal, que tinha sido acordado pelo seu antecessor, Mário Centeno.

Qual é o Estado da Nação? É o que o parlamento vai debater esta tarde durante cerca de quatro horas, em plena crise de correção dos exames nacionais, e o tema não deverá passar ao lado do debate. Na véspera da publicação das notas (e de um debate de urgência sobre o tema), a Missão Escola Pública garante que há professores que ainda vão classificar exames esta quinta-feira, já fora do prazo. José Luís Carneiro promete apertar o cerco a Montenegro. O debate arranca às 15h30 e vai poder acompanhar tudo no nosso liveblog.

É uma disrupção sem precedentes, que ainda pode piorar. O Estreito de Ormuz está fechado ou fortemente condicionado há mais de quatro meses, desde o início do conflito entre os EUA e o Irão. Até agora, os piores cenários não se concretizaram, porque os mercados foram conseguindo amortecer os choques recorrendo, por exemplo, às reservas. Que não duram para sempre. Com a nova vaga de ataques regressou a incerteza. E a Rússia também entra nesta equação. Este é o tema da História do Dia.

Estão encontrados os finalistas do Mundial de futebol. Depois de mais uma reviravolta ao cair do pano, a Argentina, detentora do troféu, vai defrontar a Espanha no próximo domingo. Será a sétima final de um campeonato do mundo para a Argentina e a terceira de Messi. O jogo está marcado para as 20h00 no MetLife Stadium, em Nova Jérsia. A seleção inglesa vai disputar com França o terceiro lugar no sábado.

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