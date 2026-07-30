Nesta newsletter encontra tudo o que precisa para começar o dia bem informado. Ao longo do dia, teremos toda a informação atualizada no jornal, na rádio e nos nossos canais no WhatsApp, no Instagram e no Facebook. Se precisar de uma pausa, há desafios novos no Sudoku e no AbraPalavra. E, caso ainda não tenha ouvido, não perca o primeiro episódio do novo podcast plus do Observador, “A vida dupla do espião traidor”, sobre um espião português que vendia segredos à Rússia de Putin. Tem uma narração sublime de Ivo Canelas e uma grande banda sonora de Bruno Pernadas. Se for assinante já pode ouvir todos os episódios.