|
|
*|IF:IS_PR!=true|*
*|END:IF|*
|
|
Bata o pé. O Jornalismo independente precisa do seu apoio. Sem os nossos assinantes, não temos voz.
Torne-se assinante agora
|
|
|
Enquanto dormia…
… ainda ecoava o som dos 12 disparos de Luís Neves para tentar defender-se, na conferência de imprensa de ontem à tarde, com que quebrou finalmente três semanas de silêncio sobre os casos que têm sido noticiados. O ex-diretor da Polícia Judiciária pode ter dado alguns tiros certeiros, mas também houve alvos falhados, fogo amigo e tiros nos pés.
O país político divide-se nas reações à conferência de imprensa. No PS há quem tenha olhado para a conferência de imprensa de Luís Neves como um “atestado de óbito” do ministro. O Chega mantém a pressão. Mas o Governo acha que o pior já lá vai, depois de o ministro ter reconhecido algumas imprudências, acreditando que o cidadão comum não perderá grande tempo a acompanhar todos os detalhes do caso.
“Ele só fez o que todos os portugueses fazem…” — é o sugestivo título da opinião rápida de José Manuel Fernandes sobre a conferência de imprensa. Leia também as análises de André Azevedo Alves, Carlos Maria Bobone, André Abrantes Amaral e Helena Matos. E os comentários de Sara Antunes de Oliveira e também de Helena Garrido, Judite França e Raquel Abecassis, na emissão especial de E o Vencedor é… a seguir aos 47 minutos de respostas de Luís Neves. Este é também, inevitavelmente, o tema do podcast A História do Dia: Pedro Benevides conversa com Luís Rosa sobre o melhor e o pior das declarações do ministro.
No futebol, foi revelado mais um áudio de Pedro Proença. O presidente da Federação é ouvido a dizer que “não há nova geração de arbitragem. Não vem ninguém”. Os árbitros terão recusado ontem um pedido de reunião de Pedro Proença, que emitiu um comunicado, onde considera que os áudios foram “obtidos de forma ilegal e imoral”, apresentando “excertos de conversas privadas, informais, truncadas, meticulosamente selecionadas, distorcidas, incompletas e descontextualizadas”. E promete processar quem obteve e divulgou os áudios.
Nesta newsletter encontra tudo o que precisa para começar o dia bem informado. Ao longo do dia, teremos toda a informação atualizada no jornal, na rádio e nos nossos canais no WhatsApp, no Instagram e no Facebook. Se precisar de uma pausa, há desafios novos no Sudoku e no AbraPalavra. E, caso ainda não tenha ouvido, não perca o primeiro episódio do novo podcast plus do Observador, “A vida dupla do espião traidor”, sobre um espião português que vendia segredos à Rússia de Putin. Tem uma narração sublime de Ivo Canelas e uma grande banda sonora de Bruno Pernadas. Se for assinante já pode ouvir todos os episódios.
Tenha a melhor quinta-feira possível, até já.
|
|
NOTÍCIAS RELEVANTES
|
|
|
|
|
|
|
|
O QUE SE PASSA LÁ FORA
|
|
|
|
|
|
PODCASTS
|
|
|
Podcast Plus
|
|
Na estreia de "A vida dupla do espião traidor", há operações que falham e a CIA confirma as suspeitas: há mesmo um traidor nas secretas portuguesas. É o início da caça interna à toupeira.
|
|
|
|
|
Religião
|
|
Ler de uma assentada ou saltando entre histórias? Por ordem cronológica ou de trás para a frente? Episódio especial de "As Histórias da Bíblia" com respostas às perguntas dos ouvintes.
|
|
|
|
Saúde
|
|
Cada vez mais pessoas acordam para consultar a pontuação do sono. Mas quando os dados do relógio geram ansiedade, a tecnologia pode estar a prejudicar precisamente aquilo que pretende melhorar.
|
|
|
|
|
Rádio Observador
|
|
Depois de semanas de silêncio, Luís Neves deu uma conferência de imprensa. O que explicou, o que ficou por esclarecer e qual foi o impacto político das declarações do ministro?
|
|
|
|
Céu e Terra
|
|
De um lado ao outro de Portugal, entre 150 km, podemos passar de 24ºC para 37ºC, a diferença entre o ar atlântico e o ar africano. Como os incêndios produzem trovoadas? E a Lua de cervo desta noite.
|
|
|
|
Desporto
|
|
Áudios, demissões e PJ a investigar. Com a nova temporada à porta, acumulam-se os casos polémicos na arbitragem portuguesa. Analisamos o que se passa e o que é preciso mudar em Portugal.
|
|
DESPORTO
|
|
|
|
|
OS NOSSOS ESPECIAIS
|
|
|
|
|
|
OPINIÃO
|
|
|
|
Salazar era, afinal, um político dado a gastos sumptuários e de olho na especulação imobiliária. E a violência e a cabala não existem à esquerda: são um exclusivo absoluto da “extrema-direita”
|
|
|
|
A “Odisseia” segundo Christopher Nolan, o filme mais aguardado dos últimos tempos. E, com o supremo arquétipo do herói, o que faz a fita? Transforma-o num fiteiro.
|
|
|
|
Tudo isto é demasiado mau para ser verdade. Se António José Seguro não intervier, estaremos perante um precedente gravíssimo, que começará a marcar o seu mandato.
|
|
|
|
Em nome, pois, desse conforto suicida, os Biedermanns ocidentais negam o evidente e inevitável choque civilizacional entre o extremismo islâmico e o modo de vida ocidental.
|
MAIS PARA LER
|
|
|
Cinema
|
|
Uma obra extravagante do cinema americano estreia-se esta semana e corre o risco de nem sequer ser vista. Um filme de culto que ainda não se tornou de culto. A palavra ao seu criador: Potsy Ponciroli.
|
|
|
|
|
Cinema
|
|
"Her Private Hell", realizado por Nicolas Winding Refn, os documentários "Nova'78" e "Sophia Setembro 1963", e "Homem-Aranha: Um Novo Dia", são as escolhas desta semana de Eurico de Barros.
|
|
|
|
Cinema
|
|
Filme sobre poeta portuguesa é baseado sobre a sua primeira viagem ao país helénico, em 1963, acompanhada por Agustina Bessa-Luís. "Nova'78" feito a partir de filmagens de encontro em Nova Iorque.
|