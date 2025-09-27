Foi o debate mais difícil de agendar, para conciliar disponibilidades dos seis mais importantes candidatos à Câmara do Porto. Havia sítio: o fantástico Pólo Zero, da Federação Académica do Porto. Havia hora: depois das 9h desta sexta-feira, em pleno horário nobre. E havia… pavor de que alguma coisa pudesse correr mal e não conseguíssemos transmitir em direto, no que seria um dos maiores embaraços da já viçosa e garbosa história da Rádio Observador nestes seis anos desde o arranque do projeto. Não podíamos ter maior confiança na nossa equipa técnica, que ia assegurar a emissão especial a partir do Porto. Mas logo por azar o debate calhou num dia em que já íamos ter outra emissão especial a partir do Aeroporto de Faro toda a tarde. E ainda outra emissão de futebol à noite a partir do Estádio da Luz. Tivemos de alugar material técnico para fazer o debate com 8 pessoas no Porto: os seis candidatos e a nossa grande dupla de moderadores — a Carla Jorge de Carvalho, editora das Manhãs 360, e o Miguel Viterbo Dias, coordenador de Política da Rádio Observador. Qualquer emissão a partir do exterior tem o risco de correr mal por uma eventual falha de rede. Quando temos de trabalhar com material novo, esse risco aumenta. E foi assim que anunciámos o debate para fora, ao mesmo tempo que traçámos internamente um plano de 3598 caracteres com o que toda a gente devia fazer em todos os piores cenários: não conseguir sequer iniciar a transmissão; arrancar com atraso; cair a ligação a meio por falta de rede; ou termos nós próprios de cortar o debate a meio por haver demasiadas falhas que tornassem a experiência desagradável. Se tudo corresse mal, estava arregimentado nos estúdios em Lisboa um painel de luxo para um programa que seria igualmente espectacular, com um ponto de situação sobre a campanha para as autárquicas — e que felizmente ninguém ouviu ainda, porque não foi preciso. Os testes correram lindamente, tudo parecia pronto, os candidatos começaram a chegar, até que a nossa super produtora enviada ao Porto, Beatriz Canato, recebeu um telefonema da Porto Businness School, onde a Rádio Observador chegou a realizar debates noutras campanhas, a dizer que estava lá a maquilhadora de Manuel Pizarro. Era suficientemente longe para ser preocupante — e com o trânsito do Porto em hora de ponta ficava mais longe (e mais preocupante) ainda. Já estávamos em cima das 9 da manhã e a Beatriz ligou diretamente ao candidato do PS: — Desculpe, soube que a sua maquilhadora está na Porto Business School

— Sim, já sei, mas o problema não é a maquilhadora. O problema sou eu, que também me enganei. Mas mesmo sem maquilhagem eu fico bem. Depois de alguns nervos (nossos), Pizarro chegou mesmo em cima da hora do arranque. O tal plano detalhado com todos os piores cenários não previa o atraso de um dos candidatos. E também não previa afinal o que acabou por acontecer: o debate entre os candidatos ao Porto, a partir do Porto, foi de uma segurança técnica exemplar, além de ter sido vivíssimo, riquíssimo e ouvidíssimo — um enorme sucesso de audiências. Pode ouvir aqui ou ver aqui. O candidato independente pelo Bloco, Sérgio Aires, passou o debate a repetir uma graçola sobre a necessidade de tomar medicação para debater com os concorrentes. No fim, depois de desligados os microfones, foi ter com Manuel Pizarro, médico de profissão, a perguntar o que recomendaria. “Ui, para si já não sei”, respondeu-lhe o socialista. O técnico da Rádio Observador, Bernardo Almeida, também descomprimiu no fim do debate e gozou com a preocupação (algo exagerada, podemos dizer agora) de toda a gente, com uma tirada no nosso grupo de whatsapp: “Já posso largar o cabo?” Teve mais graça que o candidato do Bloco. O Miguel Viterbo Dias não pôde descomprimir logo. Ainda ia moderar o debate “quentinho” entre os candidatos a Gaia, que vamos transmitir na segunda-feira. Quando terminou, não deu só por findo um debate, mas uma odisseia de 19 confrontos que agendou, com 74 candidatos envolvidos nas lutas mais quentes destas autáraquicas, o que obrigou a centenas de contactos: só com o PCP, que centralizou tudo, foram trocados 55 emails, para agilizar datas e detalhes logísticos. E o Votómetro para Lisboa e Porto O Votómetro é já uma marca do Observador para todas as eleições e não podia faltar nestas autárquicas. Respondendo a 14 perguntas, qualquer (e)leitor pode descobrir em 3 minutos com qual dos candidatos ao Porto se identifica mais. Sob a coordenação científica de Jorge Fernandes, doutorado em Ciência Política e membro do painel do Fora do Baralho, as perguntas foram elaboradas com base nos programas dos candidatos, mas também em respostas a perguntas que lhes enviámos. Pode fazer o Votómetro do Porto aqui. E este domingo, no site do Observador, vamos publicar também o Votómetro de Lisboa, ao qual acrescentámos uma pergunta sobre a Carris, depois da tragédia do Elevador da Glória.