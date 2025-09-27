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Foi o debate mais difícil de agendar, para conciliar disponibilidades dos seis mais importantes candidatos à Câmara do Porto. Havia sítio: o fantástico Pólo Zero, da Federação Académica do Porto. Havia hora: depois das 9h desta sexta-feira, em pleno horário nobre. E havia… pavor de que alguma coisa pudesse correr mal e não conseguíssemos transmitir em direto, no que seria um dos maiores embaraços da já viçosa e garbosa história da Rádio Observador nestes seis anos desde o arranque do projeto.
Não podíamos ter maior confiança na nossa equipa técnica, que ia assegurar a emissão especial a partir do Porto. Mas logo por azar o debate calhou num dia em que já íamos ter outra emissão especial a partir do Aeroporto de Faro toda a tarde. E ainda outra emissão de futebol à noite a partir do Estádio da Luz. Tivemos de alugar material técnico para fazer o debate com 8 pessoas no Porto: os seis candidatos e a nossa grande dupla de moderadores — a Carla Jorge de Carvalho, editora das Manhãs 360, e o Miguel Viterbo Dias, coordenador de Política da Rádio Observador. Qualquer emissão a partir do exterior tem o risco de correr mal por uma eventual falha de rede. Quando temos de trabalhar com material novo, esse risco aumenta.
E foi assim que anunciámos o debate para fora, ao mesmo tempo que traçámos internamente um plano de 3598 caracteres com o que toda a gente devia fazer em todos os piores cenários: não conseguir sequer iniciar a transmissão; arrancar com atraso; cair a ligação a meio por falta de rede; ou termos nós próprios de cortar o debate a meio por haver demasiadas falhas que tornassem a experiência desagradável.
Se tudo corresse mal, estava arregimentado nos estúdios em Lisboa um painel de luxo para um programa que seria igualmente espectacular, com um ponto de situação sobre a campanha para as autárquicas — e que felizmente ninguém ouviu ainda, porque não foi preciso.
Os testes correram lindamente, tudo parecia pronto, os candidatos começaram a chegar, até que a nossa super produtora enviada ao Porto, Beatriz Canato, recebeu um telefonema da Porto Businness School, onde a Rádio Observador chegou a realizar debates noutras campanhas, a dizer que estava lá a maquilhadora de Manuel Pizarro. Era suficientemente longe para ser preocupante — e com o trânsito do Porto em hora de ponta ficava mais longe (e mais preocupante) ainda.
Já estávamos em cima das 9 da manhã e a Beatriz ligou diretamente ao candidato do PS:
— Desculpe, soube que a sua maquilhadora está na Porto Business School
— Sim, já sei, mas o problema não é a maquilhadora. O problema sou eu, que também me enganei. Mas mesmo sem maquilhagem eu fico bem.
Depois de alguns nervos (nossos), Pizarro chegou mesmo em cima da hora do arranque. O tal plano detalhado com todos os piores cenários não previa o atraso de um dos candidatos. E também não previa afinal o que acabou por acontecer: o debate entre os candidatos ao Porto, a partir do Porto, foi de uma segurança técnica exemplar, além de ter sido vivíssimo, riquíssimo e ouvidíssimo — um enorme sucesso de audiências. Pode ouvir aqui ou ver aqui.
O candidato independente pelo Bloco, Sérgio Aires, passou o debate a repetir uma graçola sobre a necessidade de tomar medicação para debater com os concorrentes. No fim, depois de desligados os microfones, foi ter com Manuel Pizarro, médico de profissão, a perguntar o que recomendaria. “Ui, para si já não sei”, respondeu-lhe o socialista. O técnico da Rádio Observador, Bernardo Almeida, também descomprimiu no fim do debate e gozou com a preocupação (algo exagerada, podemos dizer agora) de toda a gente, com uma tirada no nosso grupo de whatsapp: “Já posso largar o cabo?” Teve mais graça que o candidato do Bloco.
O Miguel Viterbo Dias não pôde descomprimir logo. Ainda ia moderar o debate “quentinho” entre os candidatos a Gaia, que vamos transmitir na segunda-feira. Quando terminou, não deu só por findo um debate, mas uma odisseia de 19 confrontos que agendou, com 74 candidatos envolvidos nas lutas mais quentes destas autáraquicas, o que obrigou a centenas de contactos: só com o PCP, que centralizou tudo, foram trocados 55 emails, para agilizar datas e detalhes logísticos.
E o Votómetro para Lisboa e Porto
O Votómetro é já uma marca do Observador para todas as eleições e não podia faltar nestas autárquicas. Respondendo a 14 perguntas, qualquer (e)leitor pode descobrir em 3 minutos com qual dos candidatos ao Porto se identifica mais.
Sob a coordenação científica de Jorge Fernandes, doutorado em Ciência Política e membro do painel do Fora do Baralho, as perguntas foram elaboradas com base nos programas dos candidatos, mas também em respostas a perguntas que lhes enviámos. Pode fazer o Votómetro do Porto aqui.
E este domingo, no site do Observador, vamos publicar também o Votómetro de Lisboa, ao qual acrescentámos uma pergunta sobre a Carris, depois da tragédia do Elevador da Glória.
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Talvez lhe tenha escapado
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Autárquicas 2025
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Candidata a vereadora de Pizarro e outros candidatos do PS às Juntas estão entre proponentes da candidatura de Filipe Araújo à Câmara do Porto. Jorge Morgado, ligado à equipa de Pizarro, também.
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Autárquicas 2025
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Pedro Duarte sofreu mais críticas e foi colado ao Governo central. Filipe Araújo entrou ao ataque e acabou em bate boca com o PSD. Candidatos divergiram sobre Habitação e mobilidade.
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Autárquicas 2025
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O caso das assinaturas trouxe tensão entre Filipe Araújo e Pedro Duarte, enquanto Pizarro escapou pelos pingos da chuva. Entre Metrobus e habitação, houve ainda espaço para mais ataques.
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Serviço Nacional de Saúde
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Recebia os internos vestido de templário ou de Obélix e as suas ambições para o serviço levaram a choques com a administração do Hospital de Gaia. É descrito como "destemido" e sem noções de gestão.
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Partido Chega
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Rui Teixeira Santos foi acusado do crime de abuso fiscal enquanto CEO do extinto jornal Semanário. Álvaro Sobrinho cedeu-lhe os direitos de explorar a marca do Sol sem pedir contrapartida financeira.
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Partido Chega
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Ministros-sombra admitem não estar ainda certos dos seus papéis e ter recebido pedido para integrar governo sombra "muito em cima". Algumas medidas defendidas colidem com linha oficial do Chega.
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Vichyssoise
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Em entrevista, António Capucho, apoiante assumido de Henrique Gouveia e Melo, reconhece que entrada em cena de André Ventura, roubará votos ao almirante e aos demais candidatos. Mas mantém confiança.
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Marinha
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Num livro biográfico em que falou sobre um dos temas mais quentes do tempo em que comandou a Marinha, o almirante tece duras críticas aos "formalismos" do sistema judicial português.
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Autárquicas 2025
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Marco Almeida acredita que Sintra terá de lidar com "fenómeno" dos imigrantes, por considerar que o concelho foi "invadido". Candidato pela terceira vez, sente-se um David contra Golias do PS e Chega.
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Carpool Autárquicas
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Foi eleito presidente da Câmara de Loures há quatro anos, num assalto à CDU. Agora o PS teme o avanço do Chega. Leão resolveu com um discurso e ação polémicos de que fala neste carpool.
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Autárquicas 2025
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Bruno Nunes considera que Leão tem tentado "lógica de catch all" para tentar "satisfazer todas as franjas da população", crente de que autarca adapta medidas com base na aproximação do Chega.
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Autárquicas 2025
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Gonçalo Caroço quer devolver à CDU a governação no município de Loures. No Carpool do Observador acusa Ricardo Leão de eleitoralismo perante as demolições e avisa que o Chega não tem soluções.
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Corrupção
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Grupo Jerónimo Martins apercebeu-se de condutas suspeitas e fez denúncia às autoridades em 2019. Os quatro gestores de compras já deixaram a empresa e respondem por corrupção passiva e branqueamento.
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Banco de Portugal
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Audição sobre a nova sede do banco central marcada por tensão entre governador e deputados do PSD, CDS e IL. Centeno enfrenta Álvaro Santos Pereira e diz que não vai sair do Banco de Portugal.
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Habitação e Urbanismo
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Pouco mais de dois anos após a aprovação do "Simplex urbanístico", pela mão do PS, Miguel Pinto Luz pede autorização ao parlamento para resolver aquilo que, diz, o simplex não resolveu. E foi muito.
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França
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Em 1994, o corpo de uma jovem de 17 anos foi encontrado perto da escola que frequentava, em França. Investigação não teve resultados conclusivos até 2021. Principal suspeito está agora a ser julgado.
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Fotogaleria
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Zelensky e Trump reuniram à margem da Assembleia Geral da ONU. Milhares protestaram em Itália pelo fim da guerra em Gaza e a destruição do supertufão Ragasa no leste asiático. As imagens da semana.
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Conflito Israelo-palestiniano
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Em troca de promessas, Abbas viu a Palestina reconhecida por mais dez Estados ocidentais. Mas a diplomacia dos corredores da ONU não chega para governar a Palestina no terreno, alertam especialistas.
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Exposições
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Com peças de Siza e textos de Dulce Maria Cardoso e Gonçalo M. Tavares, a exposição de Roberto Cremascoli parte da participação da Santa Sé na Bienal de Veneza, comissariada por Tolentino Mendonça.
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Livros
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Oito anos depois de "Origem", o autor best seller regressou. Em "O Segredo dos Segredos", Ana Bárbara Pedrosa reencontrou uma fórmula e anotou falhas e problemas. Inevitavelmente, leu até ao fim.
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Opinião
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São amigos há décadas e, quando ainda eram adolescentes, juraram que um dia chegariam ambos ao poder. Infelizmente, chegaram. Há dias, reencontraram-se na ONU. Deu vontade de chorar.
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O reconhecimento de um Estado que não existe é apenas o reconhecimento por Paris e Londres de que o seu poder para terem uma política externa segundo os seus interesses e valores também não existe.
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Ser do “centro”, para ele, é essencialmente oscilar entre o PS e PSD, isto é, definiu o “centro” partidariamente. Por outras palavras, a opção pelo “centro” é uma visão partidária também.
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A guerra em Gaza é uma tragédia, como são todas as guerras, mas não é um genocídio. Invocar esse crime máximo não é apenas errado, é uma forma canalha de explorar milenares preconceitos anti-semitas.