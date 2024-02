No debate que reuniu os líderes dos partidos com assento parlamentar, o porta-voz do Livre, Rui Tavares enunciou uma evidência: que o panorama político-partidário está hoje dividido em 3 blocos, isto é, o da extrema-direita, o da direita democrática e o da esquerda. Não está enganado. A propósito dessa intervenção, lembrei-me de um desabafo que fiz a 11 de Novembro de 2015, quando arrisquei que com a geringonça tinha nascido um Novo Partido Socialista. Este NPS não era já o PS ambíguo de Mário Soares, nem o PS da frouxa terceira via de António Guterres. Era um novo partido que herdava alguma da bebedeira juvenil de extrema-esquerda de alguns aderentes tardios ao socialismo democrático e que se formara quase exclusivamente no socratismo em todo o seu esplendor. A mistura era explosiva. Faria o PS abandonar o papel de charneira do regime, o que talvez se venha mesmo a concretizar, e algo só disfarçado pela forma cínica e desprovida de substância como António Costa geriu o poder durante oito anos. Mas que lá chegaríamos, isso parecia-me certo. E mais certo me parecia que o novo centro político do país estaria, mais cedo ou mais tarde, no espaço da Aliança Democrática. Rui Tavares, oito anos depois, confirmou a minha tese, na altura ainda mal-alinhavada, e esse pode perfeitamente ser o ponto essencial da eleição de 10 de Março – o que, no 50.º aniversário do regime, pode vir a ser simbólico e representar, ele mesmo, uma nova revolução. Com efeito, o carácter inédito da geringonça e do “quebrar de muros” à esquerda não foi o momento definidor da transfiguração do regime tal qual o conhecíamos até então. Esse momento é pré-revolucionário; a revolução só se concretizará caso o espaço da AD forme Governo depois de 10 de Março.

A direita democrática teve, compreensivelmente, dificuldades na adaptação a esta nova realidade, mas o surgimento do Chega, que podia ter acelerado este processo de tripartidarização do regime, veio confundir ainda mais as hostes. As eleições dos Açores de 2020 eram o momento ideal para definir as novas regras do regime, mas não foi esse o entendimento seguido na altura. Muitos à direita entenderam seguir pela via da bipolarização do regime, com dois blocos muito definidos à esquerda (PS, PCP, BE, Livre) e à direita (PSD, CDS, Chega – alguns incluíam a IL na equação, outros não, o que também explica muitas das clivagens vividas no seio dos liberais nos últimos anos), competindo entre si por uma maioria absoluta. Outros, onde me incluo, subscreveram, à época, um manifesto que, não sendo sobre as eleições açorianas, encaixava naquele contexto na defesa de uma solução diferente, isto é, que pugnava por uma direita que rejeitava populismos e iliberalismos à esquerda e à direita – no fundo, que se colocava como centro político da democracia.

Nos últimos anos, fomos assistindo a discussões intermináveis sobre a questão das “linhas vermelhas” da direita democrática em relação ao Chega. Sempre julguei, e fui escrevendo sobre isso nesta coluna, que o espaço da velhinha Aliança Democrática precisava de ser recuperado, e que ele ia da esquerda liberal à fronteira da direita conservadora e democrática, passando pelos liberais, social-democratas não colectivistas ou democratas-cristãos. Essa defesa tinha uma vertente política, e se quiserem moral: porque o espaço onde sempre estive, da direita democrática, liberal-conservadora, é suficientemente amplo, mas não o suficiente para ser consumido por forças anti-sistema e populistas; e tinha uma vertente pragmática: a esquerda estava, e está, em campanha permanente de forma a colocar no mesmo saco político todos os partidos à direita do PS, jogando com o fantasma do fascismo e lucrando sempre com isso. O Chega crescia, é certo, mas enquanto o espaço da AD não se definia absolutamente em relação a André Ventura, o PS conquistava terreno. Pelo caminho, ganhou uma maioria absoluta com base exclusiva nesta estratégia. Se a AD não se demarcasse, ficaria sempre encostada ao poderio de Ventura e o PS eternamente no poder, com ou sem a extrema-esquerda. Costa tentou manter a charneira do regime no Largo do Rato; mas era tempo de deslocar o centro partidário do regime para a direita e, sobretudo, para a sociedade, ela mesma o verdadeiro centro político de uma democracia liberal.

