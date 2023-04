As atenções estão em Alexandra Reis e em Hugo Mendes. Mas esqueçam essas personagens secundárias. São meros apparatchiks do poder socialista. Alexandra recebeu uma indemnização cujo valor foi decidido no ministério de Pedro Nuno Santos. Nunca saberemos quantas indemnizações semelhantes foram pagas a outros funcionários do PS. Mas a facilidade com que esta foi paga, e a informalidade da decisão (mensagens do WhatsApp, semelhante ao modo como os meus filhos e os amigos organizam festas de anos e jogos de futebol), sugerem que haverá outros casos parecidos de indemnizações.

Quanto ao jovem Hugo, mostra bem o carreirismo em que se transformou a militância do PS. Arranjou um padrinho, Pedro Nuno Santos, e progrediu na sua sombra e sob a sua proteção. Foi membro de gabinetes, foi chefe de gabinete (de Pedro Nuno Santos), foi secretário de Estado e teria sido ministro (ainda pode ser um dia, já que em Portugal tudo é possível com o PS), senão fosse o momento de loucura que o levou a escrever o email mais famoso da política nacional do século XXI. Mas no seu currículo, há uma pérola que me chamou a atenção: “adjunto de um adjunto de Sócrates.” Quem foi adjunto de um adjunto de um PM como Sócrates, terá tudo menos sensatez. A verdade é que PNS escolheu pessoas como Hugo Mendes para o ajudar a mandar na TAP, e para chegar a líder do PS. Também diz muito sobre PNS.

Fernando Medina e João Galamba também são figuras secundárias. Medina deve a sua carreira política a Costa. Resta saber se também deverá uma futura liderança do PS ao PM. Galamba é um autor de blogues que chegou a ministro do PS. No passado, mostrou uma enorme admiração por Sócrates. E consta que é próximo de PNS. Mas nada decide sobre o futuro do PS.

