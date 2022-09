Como já se percebeu, os pensionistas recebem em Outubro metade do aumento de 2023 e, durante o próximo ano, têm a outra metade distribuída por catorze meses, no quadro das medidas adotadas pelo Governo para moderar os efeitos da inflação. A consequência para os pensionistas será perderem, para sempre, cerca de metade do aumento a que tinham direito em 2023, no quadro da lei em vigor.

Com esta engenharia politico-financeira, o Governo consegue poupar, para sempre, cerca de mil milhões de euros à Segurança Social. Isto porque a meia pensão de Outubro é financiada pelo Estado, por via dos impostos, e não pela Segurança Social. Assim, num passo de mágica e deixando todos os pensionistas satisfeitos, António Costa faz um corte de mil milhões de euros no orçamento das pensões.

Em 2015 e até hoje, o PS tem usado e abusado da acusação a Pedro Passos Coelho de que queria cortar 600 milhões de euros nas pensões. Como se pode ver aqui , o que se pretendia era adoptar um conjunto de medidas que se traduzissem numa redução da despesa com pensões naquele montante, fosse via despesa, ou por aumento da receita. E esta questão remontava aos governos de José Sócrates, quando se antecipava uma redução de 420 milhões de euros em 2011. Chegámos a 2022 e não são 420 nem 600, são no mínimo mil milhões de euros que se vai cortar num ápice na despesa com pensionistas. E que pode não chegar.

Como se foi alertando por aqui, o crescimento económico de 2015 a 2019 permitiu disfarçar muitos problemas, mas, como se percebe agora, fingir que não há problemas não resolve problema nenhum. Apenas apanhamos o mesmo problema, mais grave, mais à frente. O envelhecimento da população, os aumentos discricionários de pensões nos últimos anos, a redução da idade da reforma por causa da mortalidade da pandemia e a regra em vigor de actualização das pensões indexada à inflação agravou não só o problema da sustentabilidade da segurança social como o tornou urgente.

Este artigo é exclusivo para os nossos assinantes: assine agora e beneficie de leitura ilimitada e outras vantagens. Caso já seja assinante inicie aqui a sua sessão. Se pensa que esta mensagem está em erro, contacte o nosso apoio a cliente.