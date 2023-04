Sem nunca me nomear, a socióloga Cristina Roldão veio responder a algumas objecções que tenho feito à sua visão da história da escravatura, o que agradeço. E agradeço não apenas por isso, mas também porque esse seu novo artigo, no Público, é ilustrativo de uma forma de pensar que assenta em vários erros e mal-entendidos, e desfazê-los — como irei agora tentar — poderá ser útil para o debate.

Eu afirmo, com base nos dados da Slave Trade Database — que a socióloga também utiliza — que Portugal foi responsável pelo transporte de 4,5 milhões de pessoas escravizadas de África para as Américas. Cristina Roldão tem apontado para perto de 6 milhões e continua a teimar nesse patamar. Porquê? Porque decidiu incluir no somatório português os quantitativos do tráfico para o Brasil após a independência desse país. Para justificar esse abuso diz que tem um “entendimento distinto” do meu e que o tráfico brasileiro era “também” português. E era-o, na sua ideia, porque Portugal continuara a beneficiar economicamente dos proventos que, no Brasil, de 1822 em diante, se acumularam com o tráfico e a exploração do trabalho escravo. Mas esse argumento é, salvo o devido respeito, um disparate. Os britânicos beneficiaram com esse tráfico brasileiro porque muito do crédito disponibilizado pelos bancos para esse efeito, e muitos dos têxteis que se usavam nesse comércio, para venda na costa de África, eram britânicos (como David Eltis, o criador da Slave Trade Database, mostrou). Deveríamos, então, considerar que o tráfico para o Brasil era, também, britânico, e contabilizá-lo como tal? O disparate é óbvio. O tráfico era multinacional, mas a contabilização historiográfica do seu volume é feita segundo o critério de país importador/transportador e não pode ser martelado ao sabor das conveniências de uma agenda política.

Mas Cristina Roldão lança mão de uma segunda razão, ainda mais débil, para considerar que o tráfico brasileiro após 1822 seria, também, português. Diz ela que o Brasil ficou a ser governado por um português que era, além disso, herdeiro do trono de Portugal. A questão da nacionalidade de D. Pedro e da legitimidade da sua pretensão ao trono português levar-nos-ia por caminhos demasiado demorados e sinuosos, por isso sigo outra via, mais directa, para dizer que a nacionalidade do rei, fosse ela qual fosse, nada risca neste assunto. Vários reis da Grã-Bretanha e, depois, do Reino Unido, eram alemães. Quererá Cristina Roldão que atribuamos grande parte do tráfico de escravos britânico dos séculos XVIII e XIX à Alemanha? O absurdo é total. E mesmo que o argumento não fosse absurdo seria curto pois, como sabemos, D. Pedro só ficou no Brasil até 1831 e os brasileiros continuaram a importar escravos até meados da década de 1850. Não, estas contas, repito, não se fazem assim. De 1822 a 1856 entraram cerca de 1,3 milhões de escravos africanos no Brasil. Esses números são atribuíveis por inteiro a esse novo país, não a Portugal (nem ao Reino Unido). Na sua estranha contabilidade a socióloga atribui esses 1,3 milhões a Portugal e zero ao Brasil (ou, então, contabiliza-os também no Brasil, o que implica duplicação). O erro é evidente e persistir nele é reforçada má-fé.

Vire-se, porém, esta página para entrar numa parte mais importante do artigo de Cristina Roldão porque vai ao âmago das contradições do pensamento woke a respeito da escravatura. De facto, quando nos falam em tráfico de escravos e em escravidão, e demonizam os europeus pelo seu envolvimento nessas práticas, os woke mais lúcidos estão conscientes de que têm dois grandes telhados de vidro: o primeiro é que também havia escravatura em África; o segundo é que os africanos livres que lutavam contra os europeus estavam envolvidos na escravatura (como é, por exemplo, o caso da rainha Njinga) e os que, sendo escravos, obtinham a liberdade através da fuga ou da revolta, voltavam frequentemente a envolver-se nela, como ando a mostrar há décadas.

Para tentar contornar estes importantes embaraços lógicos os woke recorrem a um duplo truque de ilusionismo: num primeiro passo, a escravidão praticada por africanos passa a ser designada pela palavra mais suave de “servidão” (um dos mais conhecidos vocalistas dessa doce canção de embalar é Mamadou Ba); num segundo passo, e reconhecendo que as figuras africanas que tentam afanosamente classificar como anti-escravistas estavam envolvidas na escravatura, os woke usam o conceito de “complexidade” para justificar tais factos. A rainha Njinga comerciava escravos? Sim, mas é necessário perceber de forma séria a “complexidade” das suas acções (ficando implícito que as acções dos negreiros ocidentais não tinham complexidade nenhuma; agiam assim apenas porque eram brancos e cruéis agentes do capitalismo).

Encontramos muito deste ilusionismo no artigo de Cristina Roldão, desde logo no panegírico à heroicidade da rainha Njinga. Efectivamente, a socióloga insiste em que a rainha africana é uma das figuras que personifica a resistência negra à escravatura, e que o facto de não ter rompido “totalmente” (sic) com essa prática não retiraria legitimidade ao contributo que terá dado “para a luta contra a escravatura”, o que é um mal-entendido que resulta de estar a olhar apenas para uma parte do quadro. De facto, Cristina Roldão diz que Njinga resistiu “à escravatura do seu povo pelos europeus” e supõe que isso é um grande feito anti-escravista. Não o é. Quase todos os povos tinham normas que dificultavam ou proibiam a venda da sua própria gente. Eram os inimigos e os que vinham de fora que se escravizavam e traficavam, como muitos reinos africanos fizeram. Os negreiros brancos e cristãos também tinham normas que proibiam a escravização de outros brancos cristãos. Julgará Cristina Roldão que também eles eram grandes lutadores contra a escravatura?

E, como era inevitável, e se bem que não use a palavra servidão, a socióloga preocupa-se também em distinguir o “tráfico transatlântico de pessoas escravizadas de outras formas de escravatura no continente africano”. Acha que na primeira se usou uma forma de exploração “proto-industrial” do trabalho que teria originado o capitalismo, ao passo que, na forma africana, “prevaleceu o uso de mão-de-obra escravizada para trabalho doméstico, exploração sexual e demonstração de prestígio”. Deixa, assim, de fora dessa forma africana de escravatura, entre outros, os escravos que eram destinados a ser mortos em cerimónias várias e os muitos que, no final do século XIX, no califado de Sokoto, e tal como acontecera nas Américas, eram usados exaustivamente em regime de plantação. Não lhe bastando essa omissão, Cristina Roldão prossegue a distinção entre escravatura ocidental e africana, dando um tom menos pesado à segunda. Assim, entre os africanos a pessoa escravizada estaria numa posição de “inferioridade social”, mas tenderia “a ser considerada humana”; no Ocidente, a escravatura teria uma base racial e as pessoas negras — na opinião da socióloga — não seriam “totalmente humanas, nem cultural nem biologicamente”.

Tudo isto está errado ou enviesado. Não é necessariamente verdade que, em África, um escravo fosse socialmente inferior. Também não é verdade que as pessoas fossem “arrancadas a África para serem escravizadas nas Américas”, como Cristina Roldão afirma, pois essas pessoas já haviam sido escravizadas em África e era, por norma, nessa condição que eram entregues aos negreiros que as levavam para o outro lado do Atlântico. Mas é sobretudo a ideia de que, no Ocidente, as pessoas negras não eram consideradas totalmente humanas que é arrepiante, até pelo tom dogmático e radical da afirmação. Cristina Roldão não fundamentou essa estranha afirmação, o que é pena. Seria interessante ver onde foi buscar ideia tão errada. E errada porque as pessoas escravizadas sempre foram, para o pensamento cristão, filhas de Adão e Eva, iguais a todas as outras, criadas à imagem de Deus e dotadas, como quaisquer outras, de uma alma — e durante muito tempo a fundamentação ideológica do tráfico assentou justamente na ideia da salvação das almas. Biologicamente foram geralmente entendidas da mesma forma. Houve excepções, como já referi num outro artigo, mencionando especificamente Edward Long, o autor setecentista de History of Jamaica, que considerava que os africanos não pertenciam à mesma espécie dos europeus. Mas pessoas como Long eram relativamente raras nessa altura e, tanto quanto sei, raríssimas em Portugal.

O que me separa de Cristina Roldão nesta matéria não é uma questão de “entendimento distinto”, como a socióloga afirma. Eu interesso-me pela escravatura — em todas as formas e em todos os tempos e lugares — enquanto fenómeno histórico. Cristina Roldão só se interessa pela escravatura em função do racismo (que supõe, algo simplisticamente, ser um subproduto da mesma) e não gosta que, nas suas próprias palavras, se diga “que a escravatura já estava fortemente implantada em África antes do tráfico transatlântico” porque essa afirmação seria não só uma forma de minimizar “as consequências do tráfico transatlântico nos dias de hoje e o papel dos portugueses no mesmo”, mas também “e sobretudo, de despolitizar a escravatura” (sic).

Sucede, porém, que a dita afirmação é verdadeira, ainda que seja inconveniente para a luta política de Cristina Roldão. Eu não sou militante político; sou historiador e os historiadores interessam-se pela verdade. Ao longo da minha actividade como historiador tenho-me preocupado em mostrar o papel dos portugueses no tráfico de escravos sem cortinas ou minimizações. Mas uma coisa é tentar mostrar esse papel com objectividade e sem juízos morais, outra coisa é descrever a acção dos portugueses da forma desequilibrada, descontextualizada e persecutória a que temos assistido nos últimos anos. Ao contrário de Cristina Roldão eu não estou vocacionado para politizar a escravatura, estou apenas interessado em contar como ela foi e em lutar contra os que persistem em politizá-la. E uma forma de lutar é escrever assiduamente sobre ela, mostrando, entre outras coisas, que existia escravatura em África, sim, antes de os portugueses lá terem chegado e que, por essa altura, já os negreiros muçulmanos haviam levado, calcula-se, 5,7 milhões de seres humanos da África subsariana — mais do que Portugal transportaria, depois, através do Atlântico. Tenho esperança de que essas e outras informações despolitizadas ajudem os leitores de boa-fé a formar as suas próprias opiniões.