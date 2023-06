Putin não acredita na existência de uma nação ucraniana. Podia não existir, mas a guerra iniciada em Fevereiro do ano passado, criou uma nação na Ucrânia. Ninguém sabe quais serão as fronteiras do Estado ucraniano, mas já todos perceberam que a Ucrânia é um país independente. Muitas vezes, a soberania conquista-se nos campos de batalha.

Se não integrasse o território ucraniano na Rússia, Putin queria transformar a Ucrânia num protectorado russo com soberania limitada. Não sendo uma grande Crimeia, teria que ser uma nova Bielorússia. Nada disso vai acontecer. A Ucrânia estará, mais tarde ou mais cedo, na NATO e na União Europeia. Mais uma vez, graças a Putin. O Presidente russo também já conseguiu que dois países, tradicionalmente neutrais (a Finlândia e a Suécia), tivessem entrado na Aliança Atlântica.

Com a ocupação da Ucrânia, Putin queria mostrar que a Rússia ainda é uma grande potência. Mas a sua incapacidade de derrotar a Ucrânia apenas mostra que a Rússia já não é uma grande potência mundial. Foi despromovida para a categoria de potência regional.

