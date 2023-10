Até agora, os dois grandes partidos políticos espanhóis e os seus respectivos grupos extremistas ainda estão a competir ultimamente pelos votos aparentemente marginais dos «independentistas» que dêem o poder a um ou outro dos dois blocos – vulgo «direita» e «esquerda» – de forma a orientar o futuro de Espanha. Todos, incluindo o rei, têm até agora fingido ignorar, pelo menos em público, o que possa haver de radicalmente diferente entre um e outro dos dois grandes grupos, limitando-se à tradicional divisão entre «direita» e «esquerda» na União Europeia…

Com efeito, não se trata apenas de reunir mais ou menos deputados eleitos pelos dois grandes grupos políticos opostos, em princípio respeitáveis mas cada um deles com um apêndice muito pouco respeitável que vivem da ideologia em vez de servir o país. O vencedor foi o par PP+Vox com 170 deputados eleitos vs PSOE+Sumar com 152. O primeiro bloco situa-se à «direita» e o segundo à «esquerda», como se tais pares designassem cristalinamente as divergências entre eles. Tão importantes política e historicamente como esses dois grupos, acrescem 28 deputados eleitos por pequenos partidos regionais, em especial os Catalães e os Bascos com as suas peculiaridades históricas, de forma a aderirem a um ou outro (ou nenhum) dos dois blocos citados a fim de constituir uma eventual maioria governamental ainda por confirmar.

Ora, são sete os chamados ‘pequenos partidos regionais’ à escala espanhola, somando no conjunto 28 deputados, mas o mais relevante é notar os 14 votos provenientes dos partidos Catalães e os 11 do País Basco, que são aqueles que têm tido, ao longo da democracia espanhola, mais conflitos com o resto dos parlamentares, nomeadamente no que respeita não só às suas vantagens comparativas sócio-económicas, bastando notar o PIB per capita das duas regiões mais ricas de Espanha, bem como os trajectos independentistas ambicionados por alguns destes partidos e/ou deputados! Acrescem, finalmente, os deputados de cada um dos três outros partidos regionais. Daí resulta que o bloco PSOE+SUMAR terá de obter mais de 20 dos 28 eleitos regionais a fim de alcançar a maioria parlamentar…

Este artigo é exclusivo para os nossos assinantes: assine agora e beneficie de leitura ilimitada e outras vantagens. Caso já seja assinante inicie aqui a sua sessão. Se pensa que esta mensagem está em erro, contacte o nosso apoio a cliente.