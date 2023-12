Segundo dados do INE divulgados na semana passada, em 2025 os trabalhadores só vão poder reformar-se a partir dos 66 anos e 7 meses.

Alguns factos: a) a idade de reforma tem aumentando progressivamente; b) tenho 46 anos e meio; c) com a evolução demográfica em Portugal a tendência é em breve haver um contribuinte por pensionista; d) a maioria dos jovens entra no mercado de trabalho depois da licenciatura de 3 anos. Na posse dessas informações, é possível afirmar com confiança que na semana passada nasceu o bebé que, daqui a 21 anos, quando eu me reformar e ele arranjar o primeiro emprego, vai começar a descontar para me pagar a pensão.

Antigamente, por cada aposentado havia 4 ou 5 trabalhadores a descontarem para a Segurança Social. Era uma espécie de vaquinha, que tornava a relação mais impessoal. Agora, não. Cada reformado tem apenas um contribuinte a pagar-lhe a pensão e isso cria uma maior afinidade. A relação entre um reformado e o trabalhador que o suporta seria umbilical, se fosse o bebé a alimentar a mãe.

Este artigo é exclusivo para os nossos assinantes: assine agora e beneficie de leitura ilimitada e outras vantagens. Caso já seja assinante inicie aqui a sua sessão. Se pensa que esta mensagem está em erro, contacte o nosso apoio a cliente.