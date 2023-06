Antigamente, os exploradores do desconhecido e os conquistadores do inútil eram heróis ou aparentados. De Magalhães a Armstrong, de Colombo a Scott, de Cook a Hillary, as proezas desses raros espécimes mereciam celebrações e os seus fracassos inspiravam lamentos. Até os anónimos que não procuravam nada de partilhável e não encontraram nada excepto a morte, como Everett Ruess, Michael Rockefeller e, ainda há 30 anos, Chris McCandless, viram-se mitificados apenas porque arriscaram perder-se e contribuir um bocadinho para o mistério que torna a nossa existência interessante. Todos beneficiavam de privilégios. Nenhum foi depreciado à conta disso, pelo menos à escala global e com um milésimo do fel despejado sobre as vítimas do Titan.

As “redes sociais” ajudam. A cotação do ódio, que está barato, também. Milhões de indivíduos decidiram condenar a cobertura noticiosa e as buscas pelos cinco “bilionários” que se enfiaram numa traquitana – desenvolvida sem apoio de “tipos brancos de 50 anos”, que “não são inspiradores” – e desapareceram nas profundezas geladas do Atlântico. Capricho de ricos, disse a sentença da opinião pública, que aproveitou para fingir virtude e preocupação com os refugiados que desaguam no Mediterrâneo e onde calha. Não importa que ambas as realidades não sejam mutualmente exclusivas. Não importa que os virtuosos não costumem acolher desgraçados em casa. Não importa que a culpa pela miséria do Terceiro Mundo não caiba aos capitalistas que viajavam no “submersível” mas aos regimes que os anti-capitalistas veneram. Não importa que o relevo concedido pelos “media” à “elite” seja igualzinho ao que, para efeitos de sentimentalismo e audiências, se concede a crianças sumidas, jovens encurralados e russos pobres e presos noutro submarino. Importa que qualquer pretexto é um óptimo pretexto para desfilar compaixão e berrar ressentimento.

O ressentimento é o verdadeiro motor da história da esquerda, a esquerda de militância e a esquerda de coração. Se o sr. Saramago, exemplar típico da seita, tinha por hábito velho manifestar-se contra os avanços na pesquisa espacial, incluindo o programa Apolo e os “rovers” em Marte, não custava imaginar o que inúmeros saramaguinhos fariam com os sujeitos que pagaram 250 mil dólares a troco de uma viagem breve e um fluxo reforçado de adrenalina: exactamente o que fizeram. Primeiro criticaram os gastos dos sujeitos. Depois criticaram a despesa das tentativas de resgate. A seguir fabricaram graçolas com a tragédia previsível e, entretanto, confirmada. Por fim, com a alma em repouso, jantaram bem e beberam melhor, sem oferecer uma simples garfada aos 10% da população mundial que não têm o que comer. Os virtuosos já cumpriram a sua missão, que passa pela retórica grandiosa e não, até porque estavam à mesa, por sujar as mãos com casos autênticos. Eles, convém relembrar, não praticam a “caridadezinha”.

Este artigo é exclusivo para os nossos assinantes: assine agora e beneficie de leitura ilimitada e outras vantagens. Caso já seja assinante inicie aqui a sua sessão. Se pensa que esta mensagem está em erro, contacte o nosso apoio a cliente.