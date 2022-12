Em 2021, emigraram 66 mil portugueses , dos quais 25 mil de forma permanente. Em 2019, ainda antes da pandemia que condicionou a mobilidade da população, foram 77 mil emigrantes (28 mil permanentes). São, obviamente, números inferiores aos dos períodos de crise económica e do ajustamento financeiro (2011-2014), onde o máximo anual alcançou os 134 mil emigrantes (2014). Mas são, também, números muito superiores aos da década anterior: em 2001, emigraram 20 mil — em 2011 foram 101 mil e em 2021 os referidos 66 mil. Mesmo em anos recentes, como 2018, os números chegaram aos 82 mil emigrantes.

Mais interessante é observar as qualificações dos que emigram . Em 2014, 53% dos emigrantes tinham apenas ensino básico e 29% tinham ensino superior. Em 2019, o ano pré-pandemia para comparação, 42% dos emigrantes tinham ensino superior (e 28% tinham baixas qualificações). Ou seja, apesar de os números da emigração terem diminuído desde os anos de crise financeira, mas mantendo-se superiores aos de anos anteriores, a emigração teve uma alteração estrutural nos últimos anos: passou a ser maioritariamente mais qualificada.

Este facto tem duas leituras. Primeiro, a ausência de surpresa: a crescente qualificação da população jovem (que é a que mais emigra) teria inevitavelmente de fazer aumentar o nível médio das qualificações dos emigrantes. Segundo, a constatação de um desafio estrutural: esta oscilação não é apenas explicada pelas melhorias da qualificação da população, significando que, hoje, são sobretudo os jovens mais qualificados que não encontram, em Portugal, oportunidades profissionais que correspondam às suas formações e expectativas. Numa frase: a desconfiança no futuro surge, cada vez mais, entre jovens mais qualificados.

O discurso político está a milhas de abordar este assunto com um mínimo de seriedade, fixando-se em narrativas redondas. Há dias, o primeiro-ministro pediu-nos que tenhamos “confiança no futuro”, na sua Mensagem de Natal, na qual afirmou que Portugal está no “pelotão da frente para vencer os desafios do futuro”. Já o havia feito, por exemplo, em 2016, data em que a sua Mensagem de Natal foi filmada num jardim-de-infância, onde assinalou a aposta nas qualificações e “nos empregos de qualidade”, de modo que a geração mais qualificada de sempre não fosse “forçada a emigrar”. Aliás, podemos recuar mais ainda: em 2015, o mote da sua campanha eleitoral havia sido “é tempo de confiança”, em nome de uma “alternativa de confiança”. Toda a retórica de António Costa está alicerçada neste conceito: o PS é factor de confiança no futuro, contribuindo para o desenvolvimento social e económico do país — e, do lado oposto, a direita representa um regresso ao passado, um retrocesso e um bloqueio às aspirações de ascensão social das famílias portuguesas.

Este artigo é exclusivo para os nossos assinantes: assine agora e beneficie de leitura ilimitada e outras vantagens. Caso já seja assinante inicie aqui a sua sessão. Se pensa que esta mensagem está em erro, contacte o nosso apoio a cliente.