1 Após o interregno de Agosto, tenho agora o prazer de retomar estas crónicas com uma referência a um jantar muito especial com Francis Fukuyama que ocorreu na passada sexta-feira, 2 de Setembro, no Clube de Golf do Estoril. Dois artigos notáveis — de Teresa de Sousa no Público e de José Manuel Fernandes aqui no Observador, ambos publicados ontem — deram já conta de forma magistral dos muito estimulantes debates que lá tiveram lugar. Resta-me acrescentar apenas alguns apontamentos pessoais.

2 Um primeiro apontamento pessoal consiste simplesmente em recordar a génese invulgar do jantar com Fukuyama. Eu não fazia ideia de que ele vinha a Portugal em Setembro. Mas, em meados/finais de Julho, recebi um muito amável e-mail pessoal dele anunciando-me a visita e propondo um jantar privado na sexta-feira, dia 2 de Setembro.

