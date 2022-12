“A maioria absoluta que nos foi concedida não significa poder absoluto. (…) Só comprometendo-nos com o diálogo social, mobilizando a sociedade civil e acolhendo os contributos positivos dos outros partidos políticos poderemos continuar a avançar. Por isso, saberemos ser uma maioria de diálogo. De diálogo parlamentar, político e social.”

António Costa, 30 de março, discurso na tomada de posse do XXIII Governo Constitucional

1 Quem me lê regularmente, sabe que faço parte do grupo que não pode estar surpreendido com a personalidade política que o primeiro-ministro tem mostrado nos últimos meses. A arrogância, a soberba e o autoritarismo são cada vez mais notórios para os mais distraídos mas este é o António Costa que eu conheço dos tempos em que acompanhava profissionalmente o PS.

Se a explicação para o comportamento de Costa residisse no cansaço ou até na falta de sono (a acreditar na explicação ataboalhada do próprio primeiro-ministro), tudo se resolveria com umas férias, uns Xanax ou até mesmo com uns simples e naturais Valdispert. Infelizmente, o problema é estrutural. O António Costa que temos visto é o verdadeiro Costa.

