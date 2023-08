Como já é tradição estival, aproveito o privilégio de ter um espaço público para escrever para deixar algumas sugestões de leitura para as férias. Como sempre, esta é uma lista completamente subjetiva e baseada meramente no prazer da leitura, numa mistura entre novidades e edições mais antigas.

1 Cristo Parou em Emboli de Carlo Levi. Em boa hora, nos últimos anos, a edição de literatura italiana do pós-guerra explodiu em Portugal, graças, em parte, ao excelente trabalho que a coleção Livros do Brasil tem vindo a realizar. A esmagadora maioria dos livros são, na verdade, reedições ou novas traduções de clássicos que haviam já sido editados em Portugal nos anos 60 e 70, mas que, devido às idiossincrasias do nosso mercado editorial, em que o fundo de catálogo é descuidado, estavam indisponíveis. Este Cristo Parou em Emboli de Carlo Levi é um dos livros mais interessantes que li na primeira metade deste ano. Baseado em factos reais, Carlo Levi, médico judeu nascido em Turim, conta a sua experiência de exílio forçado no sul de Itália. A ação do livro passa-se em 1935-36, anos de chumbo do fascismo que Levi passou em duas aldeias perdidas na região de Lucânia. A descrição da miséria, dos pequenos tiranos locais – como o chefe da polícia ou o velho e incompetente médico local que receia que Levi tome o seu lugar com conselhos de medicina moderna e consegue que este seja proibido de exercer – e, em grande parte, da chamada questão meridional italiana aparecem aqui descritos de forma exemplar.

2 Um Ocidente Sequestrado ou a Tragédia da Europa Central de Milan Kundera. Não faço parte da legião de admiradores de Kundera romancista, muito menos do seu título mais famoso. Será, certamente, defeito meu. Gosto muito de Kundera enquanto ensaísta e intelectual público que, ao longo das últimas décadas, depois de ter sido um feroz defensor do comunismo enquanto forma de libertação (no bas-fond da literatura Europeia diz-se que terá delatado outro escritor no início da década de 50), lutou contra a abjeção do regime Soviético depois de este ter terminado com a Primavera de Praga. Este livro tem origem num ensaio originalmente publicado na New York Review of Books, em 1984, no qual Kundera discorre sobre como a maior tragédia da Europa Central e de Leste não havia sido o Nazismo ou o Comunismo. Pelo contrário, o principal legado histórico do século XX havia sido a perceção criada no Ocidente de que os países da Europa Central eram “o outro” e não faziam parte da nossa comunidade imaginada. O ponto central da tese de Kundera é especialmente importante em Portugal, onde a lonjura geográfica faz com que países como a República Checa, Hungria, Polónia ou a Ucrânia sejam vistos como o Leste ou a periferia na Europa. Na verdade, como Kundera mostra, e como a literatura anterior a 1945 demonstra, estes países são o centro vital da Europa e onde todos os movimentos aconteceram. A guerra da Ucrânia veio recolocar a questão da “pertença” deste país à Europa enquanto comunidade histórica e cultural, tornando este livrinho muito importante.

