Cerca de 63% dos eleitores portugueses foi votar no domingo passado. Foi a maior participação desde 2005. Depois de 2005, a participação baixou quase sempre, atingindo o ponto mais baixo em 2019, com 48,5%. Recuperou ligeiramente, em 2022, com 51%. Mas a participação eleitoral aumentou 12% em dois anos. Muita gente elogiou o aumento de participação dos portugueses nas eleições, mas quase ninguém acrescentou o óbvio: o Chega foi o principal responsável pelo aumento dessa participação.

Quase ninguém disse o óbvio porque há uma aliança entre grande parte da classe política e a comunicação social para não dizer nada de positivo sobre o Chega. A maioria dos abstencionistas é gente que não vota porque deixou de se sentir representado pelos outros partidos. Não desistiu da política, não é anti-democrático, está apenas desiludido com os partidos existentes. A culpa não é seguramente dos antigos eleitores, agora desiludidos. Como em todas as áreas, quando a oferta é insuficiente, aparece uma nova oferta.

É óbvio que os novos partidos, para captar os insatisfeitos, não podem agradar a quem está satisfeito, aos poderes instalados, ao status quo. Foi isso que aconteceu com o Chega e que se repete em toda a Europa. O populismo é a válvula de segurança das democracias. Ao contrário do que se diz, recupera os insatisfeitos para a democracia. Retira-os do abandono político causado pelos partidos do sistema. Por isso, a redução da abstenção significa o reforço da democracia. Foi isso que o Chega fez nas últimas eleições. Recuperou para a democracia aqueles que estavam desiludidos com os partidos tradicionais. É melhor votar no Chega do que desistir da democracia. E é melhor ter uma participação eleitoral de 63% do que uma de 51%. Pelo menos é assim que pensa quem admira a democracia.

Muitos em Portugal também se queixam da pouca participação dos jovens na vida política. O Chega ajudou muitos jovens, incluindo primeiros votantes, a participar nas eleições. Nas faixas etárias entre os 18 e os 34 anos, o Chega foi o segundo partido mais votado. Usar o termo “fascista” ou mesmo “anti-democrático” para definir um partido que atrai tantos votos de jovens que nasceram e cresceram em democracia mostra problemas com quem usa esses termos, e não com o Chega.

O PS tem uma relação esquizofrénica com o Chega. Por um lado, dá-lhe importância para enfraquecer o PSD. Por outro lado, diaboliza-lo para evitar que uma maioria de direita eleitoral se transforme numa maioria de direita de governo. Até agora, conseguiu a segunda. Mas a primeira virou-se contra os socialistas. O crescimento do Chega impediu uma maioria absoluta das esquerdas no parlamento. E enquanto o Chega tiver esta dimensão, é quase impossível as esquerdas voltarem a ter uma maioria absoluta. Estou com curiosidade para ver o que vai Pedro Nuno Santos fazer para tirar votos ao Chega.

As esquerdas radicais não têm vergonha alguma, nunca tiveram, nem nunca terão. Partidos cujos programas atacam a democracia liberal e pluralista, e defendem um regime de partido único, como o PCP, ou partidos que apoiam partidos e movimentos anti-democráticos, incluindo grupos que usam a força militar contra regimes democráticos, como o Bloco, não têm qualquer legitimidade para atacar o Chega por ser “anti-democrático.”

Há, aliás, um fenómeno muito interessante na política portuguesa. O Chega é um partido anti-sistema, mas não é um partido anti-democrático. O PCP e o Bloco não são anti-sistema. Mas são anti-democráticos. O problema, mais uma vez, não é o Chega, mas sim as particularidades da democracia portuguesa que integrou partidos radicais e revolucionários como se fossem partidos democratas. Este pragmatismo tem as suas virtudes, mas também tem os seus problemas, como se vê agora.

Um último ponto. Muitos acusam o Chega de ser um partido racista. Eu vi a lista de todos os deputados. O Chega é o único partido que tem dois deputados de origem africana. Todos os outros, das esquerdas às direitas, são brancos e europeus. Estudem os movimentos e os partidos racistas na Europa e nos Estados Unidos e vejam se encontram pessoas negras.