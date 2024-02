1 Com mais ou menos debate, com mais ou menos ruído, com argumentos melhores de Luís Montenegro nas propostas de uma parte na saúde e na educação e a boa capacidade argumentativa de Pedro Nuno Santos sobre temas mais políticos e sobre questões como as pensões e as críticas à reforma fiscal proposta pela Aliança Democrática (AD) — apesar disso tudo, o debate visto por mais de dois milhões de telespetadores pouco ou nada alterou sobre a dinâmica atual da campanha.

Era Pedro Nuno Santos (PNS) quem partia em clara desvantagem para este debate porque estava em perda. O PS teve uma derrota histórica nos Açores, tem descido nas sondagens — a exceção foi a última sondagem da Aximage — e os debates não correram bem ao secretário-geral do PS. Por isso mesmo, PNS estava obrigado a uma vitória clara, de preferência por KO.

Mesmo reconhecendo algo óbvio — PNS esteve claramente mais aguerrido, mais combativo e mostrou a sua face carismática de lutador —, não houve uma vitória retumbante do líder do PS. Por outro lado, não é claro que os indecisos tenham ficado menos indecisos após o debate e que algum candidato tenha roubado votos ao outro.

