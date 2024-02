Desde 2015, muita da discussão na política portuguesa tem sido à volta de “muros” e de “linhas vermelhas.” Grande parte da discussão tem sido liderada pelo PS e tem servido sobretudo os interesses dos socialistas. Pelo menos, até agora.

Em 2015, para justificar a aliança com o PCP e com o Bloco, António Costa afirmou que o muro entre as esquerdas “tinha caído.” Anos depois, André Ventura fundou o Chega e o PS viu aí uma oportunidade para construir “linhas vermelhas” à direita. Sem muros entre as esquerdas, e com muros entre as direitas, o PS ficava mais perto da sua velha ambição: a hegemonia da política nacional tornando-se no partido natural de poder, afastando o PSD para a perpétua oposição.

Esta estratégia tornou-se o dogma do PS. De tal modo que PNS ainda não percebeu que o muro à direita começou a cair na sua cabeça depois das eleições nos Açores. O dogma tornou-se de tal modo forte que PNS foi incapaz de contar toda a verdade aos portugueses. Para justificar a sua oposição a um governo minoritário da direita, disse que nos Açores a AD não podia governar quando ganhava (como agora) ou quando ficava em segundo (como em 2020). O que PNS não disse foi que em ambos os casos havia e há uma maioria de direita no parlamento açoriano. E isso é decisivo. Em 2000, o PSD ficou em segundo, mas havia uma maioria de direita no parlamento açoriano, por isso o PS não conseguiu formar governo. O PSD açoriano fez o que o PS tinha feito em 2015 a nível nacional. Agora, a AD ficou em primeiro sem maioria absoluta, mas com maioria de direita no parlamento. Por isso, Vasco Cordeiro não conseguiu repetir a geringonça de Costa de 2015.

