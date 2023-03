Mais uma vez, o PS entrou em estado de histerismo com o despautério que Aníbal Cavaco Silva demonstrou ao respirar, ao falar e ainda — como se isso não fosse ousadia suficiente para quem não ostenta o cartão do Partido Socialista — ao criticar o santo governo de António Costa.

Os socialistas reagiram de muitas e variadas formas, todas más — mas a pior das piores estava reservada para um dirigente do PS que há uns anos informou a nação de que é amigo de António Costa desde tempos imemoriais. Mais concretamente: “Há dois terços do tempo da sua e da minha vida”.

Ascenso Simões, que em 2021 defendeu que o Padrão dos Descobrimentos devia ser destruído, voltou agora a mostrar que, para alguns socialistas, a História é apenas mais uma arma política. Num artigo que publicou esta semana no Expresso, Ascenso Simões dedicou-se a distribuir juízos de moral usando a figura de Sá Carneiro contra Cavaco Silva e a favor do PS, comparando os problemas políticos de Fernando Medina com os do fundador do PSD. Lembrando que Sá Carneiro foi alvo de uma das maiores campanhas de sempre contra um político, o membro da comissão política do PS esticou o dedinho acusador e dedicou-se à sempre nobre tarefa de reescrever a História. Usando esse triste processo, Ascenso Simões tentou fazer três coisas. Primeira: criar vilões políticos de forma retrospetiva. Segunda: ilibar o PS das suas indesmentíveis e documentadas responsabilidades. Terceiro: transformar Fernando Medina num mártir.

