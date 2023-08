Nas últimas semanas publiquei aqui no Observador várias crónicas que analisam o impacto que as redes sociais podem ter nos seus utilizadores e nos seus comportamentos. Plataformas que tanto nos entusiasmaram no seu início pela capacidade de conectar pessoas e ideias a uma escala global têm, cada vez mais, revelado um lado sombrio. São vários os utilizadores que estão a ser sugados para uma espiral de interação compulsiva semelhante a padrões aditivos como os que podemos observar, v.g., no alcoolismo.

No mundo das redes sociais, não são poucos os que se sentem “embriagados” por uma ilusão de atenção e relevância, pelas notificações e pelos “gostos” recebidos. Todas estas sensações estão a ser para muitos uma antecâmara para o abismo: semelhante à sensação inicial de euforia e entusiasmo que o álcool proporciona, os novos alcoólicos procuram as redes sociais para se sentirem vivos, “importantes” e parte integrante de algo maior. A dura realidade é que, à semelhança do álcool, essa sensação é efémera e sempre seguida de uma enorme ressaca – uma ressaca digital, por assim dizer. A ansiedade de estar sempre “ligado”, o medo de perder algo importante e a pressão para manter uma imagem perfeita online (algo que obriga frequentemente à dissimulação) são apenas algumas das consequências negativas das bebedeiras digitais.

Mas não só: como os alcoólicos, que frequentemente se veem a falar sozinhos na sua suposta grandeza, também nas redes sociais, muitos acabam em quase monólogos digitais, falando para um público que é sempre o mesmo, circunscrito algoritmicamente e que, na maior parte das vezes, nem sequer escuta realmente. Num mar de informação e de estímulos é fácil alguém sentir-se importante após ter postado um comentário aparentemente perspicaz ou uma imagem inspiradora. A realidade é que a maioria das interações nas redes sociais são breves, superficiais – e unidirecionais. Álcool e redes sociais são, para muitos, formas ilusórias de preencher um vazio ou de procura de algo que falta– uma vida glamorosa, um emprego de sucesso, relevância política ou intelectual. São, também, o ponto de partida para vários – outros – vícios.

