“Sem me querer substituir à Justiça, não posso deixar de partilhar com os meus concidadãos que a apreensão de envelopes de dinheiro no gabinete de uma pessoa que escolhi para comigo trabalhar, mais do que magoar pela confiança traída, envergonha-me perante os portugueses e aos portugueses peço desculpa.”

António Costa, 7 de novembro de 2023, conferência de imprensa

“Houve factos novos que podiam ter contribuído seriamente para que tivesse tomado esta decisão independentemente do comunicado”

António Costa, 11 de dezembro de 2023, CNN Portugal

“Podem ter-me derrubado, mas não me derrotaram”

António Costa, 5 de janeiro de 2024, Congresso do PS

